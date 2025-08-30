30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
1-052'
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
1-245'
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
0-047'
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
0-351'
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
1-039'
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
0-039'
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-140'
30 Ağustos
Wolves-Everton
1-241'
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
0-010'
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Chelsea'den Fulham'a karşı iki gollü galibiyet!

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea, sahasında Fulham'ı 2-0 mağlup etti.

30 Ağustos 2025 16:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Chelsea'den Fulham'a karşı iki gollü galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea, sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Chelsea, Stamford Bridge'de oynanan maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 45+10. dakikada Joao Pedro ve 56. dakikada penaltıdan Enzo Fernandez attı.

Chelsea'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Liam Delap, sakatlık yaşamasının ardından 14. dakikada yerini Tyrique George'ye bıraktı.


Manchester United'dan Chelsea'ye transfer olan ancak transferi henüz resmi olarak açıklanmayan Alejandro Garnacho, mücadeleyi tribünden takip etti.

Bu sonucun ardından Chelsea, 3 maçta 7 puana ulaştı. Fulham, 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Brentford deplasmanına gidecek. Fulham, sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
