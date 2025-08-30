İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea, sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Chelsea, Stamford Bridge'de oynanan maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 45+10. dakikada Joao Pedro ve 56. dakikada penaltıdan Enzo Fernandez attı.Chelsea'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Liam Delap, sakatlık yaşamasının ardından 14. dakikada yerini Tyrique George'ye bıraktı.Manchester United'dan Chelsea'ye transfer olan ancak transferi henüz resmi olarak açıklanmayan Alejandro Garnacho, mücadeleyi tribünden takip etti.Bu sonucun ardından Chelsea, 3 maçta 7 puana ulaştı. Fulham, 2 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Brentford deplasmanına gidecek. Fulham, sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.