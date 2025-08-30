Atletico Madrid, kabustan uyanamadı!

İspanya La Liga'nın 2. Hafta maçında Atletico Madrid, Deportivo Alaves'e konuk oldu.
Mendizorroza Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Mücadelenin ilk golünü Atletico Madrid adına 7. dakikada Giuliano Simeone kaydetti. Alaves, 14. dakikada Carlos Vicente'nin penaltı golüyle skora dengeyi getirdi.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid'in ligdeki galibiyet hasreti üç maça çıktı ve puanını 2'ye yükseltti. Alaves ise puanını 4'e çıkardı.
İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Atletico Madrid, Villarreal'i ağırlayacak. Alaves, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.
Mendizorroza Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Mücadelenin ilk golünü Atletico Madrid adına 7. dakikada Giuliano Simeone kaydetti. Alaves, 14. dakikada Carlos Vicente'nin penaltı golüyle skora dengeyi getirdi.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid'in ligdeki galibiyet hasreti üç maça çıktı ve puanını 2'ye yükseltti. Alaves ise puanını 4'e çıkardı.
İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Atletico Madrid, Villarreal'i ağırlayacak. Alaves, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.