İlhan Palut: 'Galatasaray'ı tebrik ederim'

Çaykur Rizespor'un çalıştırıcısı İlhan Palut, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.





"HİÇ POZİSYON VERMEMİŞTİK"



Zor bir karşılaşma olacağını beklediklerini aktaran Palut, "Zor bir maç bizi bekliyordu. Galatasaray'ın kulübedeki ve sahadaki silahları, coşkulu oyunu ve iyi başlangıcın verdiği motivasyon onların avantajlarıydı. Buraya gelirken iyi savunma, kazandığımız toplarla karakterli bir oyun planı kurduk. Dönem dönem baskı yapmak istedik. En çok dikkat ettiğimiz ve çekindiğimiz parametrelerden biri Galatasaray'ın ofansif duran top etkinliğiydi. Maalesef hiç pozisyon vermediğimiz maçta buradan yediğimiz golle 1-0 geri düştük. Daha sonra dengelemeye çalıştık. Oyuncularım iyi mücadele etti. İkinci yarıya iyi başlamadık. Sonrasında dengelerken bir gol daha attılar. Ondan sonra attığımız gol maça dönebilme ışığıydı. Galatasaray'ın yere sağlam basan, kendinden emin hali başka yerlere gitti. Ancak ikinci golü bulamadık. Üstüne de çok basit bir hatayla 3. golü yedik." diye konuştu.

Yeşil-mavili takımın teknik direktörü, "Takımımdan dönem dönem iyi sinyaller aldım. Buradan kendimizi artıya geçirme niyetim yok. Puan ve puanlar almalıyız. Ligin 4. haftasındayız. Bir maçımız eksik ama tabloya bakınca canımız sıkılıyor. Yaptığımız iyi şeylerin dakikasını artırıp, ofansif olarak daha etkili olup, puanları hanemize yazdırmak istiyoruz. Tabloya bakınca herkesin kabul edebileceği bir noktayı yakalamamız gerekiyor. Ligin başında çok iyi gitseydik tabloyu önemsemezdim. İstediğimiz gibi gitmeyince önemli hale geldi. Bundan sonra çalışacağız. Galibiyetlere başlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

