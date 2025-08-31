30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-2
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
3-1
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-1
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
2-1
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
1-0
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-1
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
3-6
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-2
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
1-0

İlhan Palut: "Galatasaray'ı tebrik ederim"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçının ardından konuştu.

calendar 31 Ağustos 2025 00:19 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 00:57
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor'un çalıştırıcısı İlhan Palut, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HİÇ POZİSYON VERMEMİŞTİK"

Zor bir karşılaşma olacağını beklediklerini aktaran Palut, "Zor bir maç bizi bekliyordu. Galatasaray'ın kulübedeki ve sahadaki silahları, coşkulu oyunu ve iyi başlangıcın verdiği motivasyon onların avantajlarıydı. Buraya gelirken iyi savunma, kazandığımız toplarla karakterli bir oyun planı kurduk. Dönem dönem baskı yapmak istedik. En çok dikkat ettiğimiz ve çekindiğimiz parametrelerden biri Galatasaray'ın ofansif duran top etkinliğiydi. Maalesef hiç pozisyon vermediğimiz maçta buradan yediğimiz golle 1-0 geri düştük. Daha sonra dengelemeye çalıştık. Oyuncularım iyi mücadele etti. İkinci yarıya iyi başlamadık. Sonrasında dengelerken bir gol daha attılar. Ondan sonra attığımız gol maça dönebilme ışığıydı. Galatasaray'ın yere sağlam basan, kendinden emin hali başka yerlere gitti. Ancak ikinci golü bulamadık. Üstüne de çok basit bir hatayla 3. golü yedik." diye konuştu.



"GALATASARAY'I TEBRİK EDERİM"

Mücadelenin ikinci yarısında yedikleri gollere değinen Palut, "Abdülkerim Bardakcı'nın ofansif zorlamasıyla ikinci golü buldular. Pres ile bulduğumuz gol umut oldu ama yine yemememiz gereken bir gol yedik. Takımın sahada yaptıklarından memnunum. Daha iyisini yapabilirdik. Galatasaray'ı tebrik ederim." dedi.

"TABLOYA BAKTIĞIMIZDA MUTLU DEĞİLİZ" 

Yeşil-mavili takımın teknik direktörü, "Takımımdan dönem dönem iyi sinyaller aldım. Buradan kendimizi artıya geçirme niyetim yok. Puan ve puanlar almalıyız. Ligin 4. haftasındayız. Bir maçımız eksik ama tabloya bakınca canımız sıkılıyor. Yaptığımız iyi şeylerin dakikasını artırıp, ofansif olarak daha etkili olup, puanları hanemize yazdırmak istiyoruz. Tabloya bakınca herkesin kabul edebileceği bir noktayı yakalamamız gerekiyor. Ligin başında çok iyi gitseydik tabloyu önemsemezdim. İstediğimiz gibi gitmeyince önemli hale geldi. Bundan sonra çalışacağız. Galibiyetlere başlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
