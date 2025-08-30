Davinson Sanchez: '4000. gol olduğunu bilmiyordum'

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, sahalarında Çaykur Rizepsor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"KAZANMAYA DEVAM ETMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ"
Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Sanchez, "Sonuç için mutluyuz. Bazı anlar zor oldu ama takım kazanmasını bildi. Bilinçli bir takımız, çok uzun bir sezon yeniden form bulacağız ve oyunumuzu oturtacağız. Transferler oluyor, Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Kazanmaya devam etmemiz çok önemli." ifadelerini kullandı.
4000. GOL AÇIKLAMASI
Attığı golün kulüp tarihindeki 4000. lig golü olduğunun hatırlatılması üzerine ise tecrübeli stoper, "Takıma yardım etmek önemli. Defans oynuyorum ama gol atarak da katkı sağlıyorum. 4000. gol olduğunu bilmiyordum. Önemli olan 3 puan ve lider olarak devam etmek. İlk ayı güzel geçirdik, milli araya güzel bir duyguyla gideceğiz." şeklinde konuştu.