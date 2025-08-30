Süper Lig'de pazar günü 21:30'da Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe için sürpriz bir karar alındı.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Fenerbahçe kafilesi, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya ulaştı, takım kargo bölümünden çıkarıldı.
Ankara'da havalimanında bekleyen taraftarlar sarı-lacivertli takımı göremedi.
Sarı-lacivertli kafile otele geçip, maç saatini beklemeye başladı.
Fenerbahçe taraftarlarına Ankara'da şok!
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya ulaşırken, kafilenin havalimanının kargo bölümünden çıkması nedeniyle taraftarlar takımı göremedi.
Süper Lig'de pazar günü 21:30'da Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe için sürpriz bir karar alındı.
