Serie A'nın 2. haftasında Napoli, sahasında Cagliari'yi konuk etti. Mücadeleyi Napoli, 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Frank Anguissa kaydetti.
Cagliari'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Semih Kılıçsoy, maçta süre almadı.
Bu sonuçla birlikte Napoli, sezona 2'de 2 ile başladı. Cagliari ise 2 maçta 1 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Napoli, Fiorentina'ya konuk olacak. Cagliari ise Parma'yı ağırlayacak.
