İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin lig aşaması fikstürü belli oldu.



Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.



Fenerbahçe, lig aşamasının son mücadelesinde ise 29 Ocak 2026 Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak.

Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler, Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşmişti.Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde maç takvimi şöyle:24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-FenerbahçeAvrupa Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.