30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-390'
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-190'
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-490'
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-290'
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
1-368'
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-066'
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0DA
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-028'
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
1-066'
30 Ağustos
Parma -Atalanta
0-070'
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0DA
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
1-1DA
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Hull City, deplasmanda kayıp!

İngiltere Championship'in 4. hafta maçında Hull City, deplasmanda Bristol City'ye 4-2 mağlup oldu.

İngiltere Championship'in 4. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Bristol City'ye konuk oldu.

Ashton Gate Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Bristol City 4-2'lik skorla kazandı.

Mücadelenin 3. dakikasında Hull City, Joe Gelhardt'ın golüyle öne geçti. 18. dakikada Emil Riis, Bristol City adına eşitliği sağladı. 32. dakikada Anis Mehmeti'nin golüyle Bristol öne geçti. 42. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Emil Riis farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 3-1 Bristol City üstünlüğüyle tamamlandı.



Karşılaşmanın ikinci yarısında 78. dakikada Max Bird skoru 4-1'e getirdi. 90+3'te Kyle Joseph farkı ikiye indirdi ve mücadele Bristol City'nin 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi."

Hull City'de mücadeleye ilk 11'de başlayan John Lundstram, 90 dakika sahada kaldı. Öte yandan Enis Destan ise karşılaşmanın maç kadrosuna dahil edilmedi.

Bu sonucun ardından Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, 4 puanda kaldı. Bristol City ise puanını 8'e yükseltti.

İngiltere Championship'in gelecek haftasında Hull City, Swansea City deplasmanına gidecek. Bristol City, Sheffiled Wednesday'e konuk olacak.

