Ergin Ataman'dan Portekiz maçı sonrası TRT 1 isyanı

A Milli Basketbol Takımı'nın Başantreönürü Ergin Ataman'dan flaş bir açıklama geldi.

A Milli Basketbol Takımı'nın Başantreönürü Ergin Ataman, 95-54 kazandığımız ve son 16'ya kalmayı garantilediğimiz Portekiz maçı sonrası açıklama yaptı.



Euro Basket 2025'te Milli Takım'ın iyi bir şekilde yoluna devam ettiğini söyleyen Ergin Ataman, maçın kanalına tepki gösterdi.

Ergin Ataman yaptığı açıklamada "Portekiz maçının rahat geçeceğini siz de tahmin ettiniz herhalde bizi TRT Spor Yıldız'a attınız. Yine de bu takım, finale doğru gidiyor. Umarım TRT 1'e doğru gideriz." ifadelerini kullandı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye3300280205756
2Sırbistan3300262213496
3Letonya3102225247-224
4Estonya3102223245-224
5Portekiz3102185225-404
6Çek Cumhuriyeti3003203243-403
