Ergin Ataman'dan Portekiz maçı sonrası TRT 1 isyanı

A Milli Basketbol Takımı'nın Başantreönürü Ergin Ataman, 95-54 kazandığımız ve son 16'ya kalmayı garantilediğimiz Portekiz maçı sonrası açıklama yaptı.
Euro Basket 2025'te Milli Takım'ın iyi bir şekilde yoluna devam ettiğini söyleyen Ergin Ataman, maçın kanalına tepki gösterdi.
Ergin Ataman yaptığı açıklamada "Portekiz maçının rahat geçeceğini siz de tahmin ettiniz herhalde bizi TRT Spor Yıldız'a attınız. Yine de bu takım, finale doğru gidiyor. Umarım TRT 1'e doğru gideriz.
" ifadelerini kullandı.