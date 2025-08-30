Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!

Sporx'in Barış Alper Yılmaz'ın Çaykur Rizespor maçında kadroda olmayacağını ilk olarak duyurmasının ardından, Galatasaray Kulübü bu gelişmeyi doğruladı.
Sarı-kırmızılı kulübün Genel Sekreteri Eray Yazgan, Barış Alper Yılmaz'ın Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor maçında da kadroda olmayacağını duyurdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Eray Yazgan "Barış Alper Yılmaz'ı transfer süreci yorduğu için hocamız kadroya almadı. Bu bir süreç, transfer süreci devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'ın durumunda geçen haftadan bu yana çok ciddi bir değişiklik yok." dedi.
