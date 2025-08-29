29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Barış Alper Yılmaz yine kadroda olmayacak!

Galatasaray'da Neom SC'nin teklifini değerlendiren Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk'a bir kez daha ayrılma isteğini iletti. Transferi belirsizliğini koruyan milli futbolcu, Rizespor maçının kadrosuna da alınmayacak.

Barış Alper Yılmaz yine kadroda olmayacak!
SPORX ÖZEL | Galatasaray'da Suudi Arabistan Ligi takımlarından Neom SC'nin istediği Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 
 
25 yaşındaki milli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'a bir kez daha takımdan ayrılmak istediğini iletti. 
 
Geçen hafta Kayserispor maçının kadrosuna alınmayan Barış Alper Yılmaz için Çaykur Rizespor maçı için benzer bir karar verildi. 
 
Kafası karışık ve transfer durumu netleşmemiş olan Barış Alper Yılmaz, Rams Park'ta tepkiler olabileceği endişesiyle de yine maç kadrosunda yer almayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
