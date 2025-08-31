Osimhen'den transfer itirafı: 'Büyük teklifler aldım'

Son olarak Nijeryalı golcü, "Çok çalışmamız ve savaşmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacağımıza inanıyorum. Zor bir kura diyebilirim. Bütün kulvarlarda finale gitmek istiyoruz. Bu amaçlar için her şeyi yapacağız." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray , sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu.Karşılaşma sonrası konuşan yıldız golcü,dedi.Sözlerine devam eden Osimhen,sözlerini sarf etti.