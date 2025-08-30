Sırbistan, üçte üç yaptı!

Sporx 2022 FIBA EuroBasket
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 3. maçında Sırbistan, ev sahibi Letonya'yı 84-80 yendi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 3. maçında Sırbistan, ev sahibi Letonya'yı 84-80 mağlup etti.

Bu sonuçla 3'te 3 yapan Sırbistan, A Milli Takım'ın da yer aldığı A Grubu'nu ilk 4'te bitirmeyi ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Letonya ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmada 39 sayı kaydeden Sırp oyuncu Nikola Jokic, galibiyette başrol oynadı. Jokic, Sırbistan'ın EuroBasket'te bir maçta en fazla sayı kaydeden oyuncusu oldu.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Gediminas Petraitis (ABD), Antonio Conde (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya)

Letonya: Zagars 9, Lomazs 13, Davis Bertans 16, Grazulis, Porzingis 14, Mejeris 3, Dairis Bertans, Smits 10, Cavars, Kurucs 10, Zoriks 5

Sırbistan: Avramovic 8, Guduric 11, Nikola Jovic 1, Petrusev 12, Jokic 39, Marinkovic, Vukcevic 5, Dobric 6, Micic, Stefan Jovic 2, Milutinov

1. Periyot: 18-22

Devre: 38-42

3. Periyot: 56-67

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Sırbistan3300262213496
2Letonya3102225247-224
3Türkiye3300252188644
4Estonya3102223245-224
5Portekiz3102168197-293
6Çek Cumhuriyeti3003203243-403
