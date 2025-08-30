30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-1DA
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
1-0DA
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1DA
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-0DA
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
0-05'
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
0-0DA
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-0DA
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
0-431'
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-278'
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
0-037'

Esenler Erokspor, deplasmanda kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 4.haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 maülup etti.

Trendyol 1. Lig'in 4.haftasında Ümraniyespor ile Edenler Erokspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Esenler Erokspor 2-0 kazandı.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mikail Okyar, 53. dakikada Berat Luş kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor puanını 7'ye yükseltirken Ümraniyespor 4 puanda kaldı.

Esenler Erokspor önümüzdeki hafta Hatayspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise İstanbulspor'a konuk olacak.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Şenol Bektaş, Mustafa Güçer

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Talha Bartu Özdemir), Soukou (Dk. 83 Yusuf Deniz Şaş), Serkan Göksu (Dk. 46 Batuhan Çelik), Atalay Babacan, Emre Kaplan, Benny, Bardhi, Hoti (Dk. 60 Barış Ekincier)


Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç (Dk. 69 Yunus Emre Gedik), Mikail Okyar, Tugay Kacar (Dk. 80 Recep Niyaz), Amilton, Kanga (Dk. 69 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 69 Faye), Kayode (Dk. 81 Catakovic)

Goller: Dk. 5 Mikail Okyar, Dk. 53 Berat Luş (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Serkan Göksu, Dk. 33 Burak Öksüz, Dk. 90+2 Benny (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 68 Amilton, Dk. 90+3 Birkan Tetik (Esenler Erokspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 11 0 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Antalyaspor 4 2 1 1 4 3 7
6 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
12 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
13 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
14 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
15 Rizespor 3 0 1 2 0 4 1
16 Karagümrük 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
