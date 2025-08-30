Esenler Erokspor, deplasmanda kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 4.haftasında Ümraniyespor ile Edenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Esenler Erokspor 2-0 kazandı.
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mikail Okyar, 53. dakikada Berat Luş kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor puanını 7'ye yükseltirken Ümraniyespor 4 puanda kaldı.
Esenler Erokspor önümüzdeki hafta Hatayspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise İstanbulspor'a konuk olacak.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Şenol Bektaş, Mustafa Güçer
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül, Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Talha Bartu Özdemir), Soukou (Dk. 83 Yusuf Deniz Şaş), Serkan Göksu (Dk. 46 Batuhan Çelik), Atalay Babacan, Emre Kaplan, Benny, Bardhi, Hoti (Dk. 60 Barış Ekincier)
Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Hayrullah Bilazer, Cavare, Nzaba, Enes Alıç (Dk. 69 Yunus Emre Gedik), Mikail Okyar, Tugay Kacar (Dk. 80 Recep Niyaz), Amilton, Kanga (Dk. 69 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 69 Faye), Kayode (Dk. 81 Catakovic)
Goller: Dk. 5 Mikail Okyar, Dk. 53 Berat Luş (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Serkan Göksu, Dk. 33 Burak Öksüz, Dk. 90+2 Benny (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 68 Amilton, Dk. 90+3 Birkan Tetik (Esenler Erokspor)
