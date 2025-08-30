Sergen Yalçın 2 bileti kesti

Beşiktaş'ın önce Shaktar Donetsk, sonrasında da Lausanne'a elenmesinin ardından Serdal Adalı yönetimi, teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ayrılma kararı aldı.
SERGEN YALÇIN GERİ DÖNDÜ
Norveçli çalıştırıcı ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı. Beşiktaş ile hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kupa kazanan Yalçın, anlaşmanın ardından hemen Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti.
SERGEN YALÇIN 2 BİLETİ KESTİ
Takımın başına geçen Sergen Yalçın, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala 2 isimle ayrılık kararı aldı.
Jonas Svensson ve Joao Mario, Sergen Yalçın'ın ayrılması konusunda rapor verdiği iki isim oldu.
SVENSSON'A LİGDEN İLGİ
Beşiktaş'ın Norveçli sağ beki Jonas Svennson'a Süper Lig'den talip var.
Ligin yeni takımı Fatih Karagümrük, Svennson'u kadrosuna katmak istiyor.
