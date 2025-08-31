Okan Buruk'tan Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, adı transfer iddialarıyla anılan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.





"Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz'ın ayrılış şekillerinin ve isteklerinin aynı olduğunu düşünmüyorum. Çok farklılıklar var ikisinin arasında!" Barış Alper'in amaçlarından biri Galatasaray'a para kazandırıp gitmek. Geçen sene Premier Lig ile istemişti fakat bu sene farklı bir seçenek önünde."



"SAYGI DUYACAĞIZ"

Buruk, yönetimin alacağı karara saygı duyacaklarını belirterek,dedi.Genç oyuncuların zaman zaman hatalar yapabileceğini ifade eden Buruk,ifadelerini kullandı.Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca taraftarlara da mesaj göndererek,sözlerini dile getirdi.

"KEREM İLE BARIŞ'IN DURUMU FARKLI"



Buruk ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın durumlarını da kıyasladı:



"Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz'ın ayrılış şekillerinin ve isteklerinin aynı olduğunu düşünmüyorum. Çok farklılıklar var ikisinin arasında. Barış Alper'in amaçlarından biri Galatasaray'a para kazandırıp gitmek. Geçen sene Premier Lig istemişti fakat bu sene farklı bir seçenek önünde."



