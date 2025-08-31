Okan Buruk'tan Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, adı transfer iddialarıyla anılan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
"Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz'ın ayrılış şekillerinin ve isteklerinin aynı olduğunu düşünmüyorum. Çok farklılıklar var ikisinin arasında!" Barış Alper'in amaçlarından biri Galatasaray'a para kazandırıp gitmek. Geçen sene Premier Lig ile istemişti fakat bu sene farklı bir seçenek önünde."
"SAYGI DUYACAĞIZ"
Buruk, yönetimin alacağı karara saygı duyacaklarını belirterek, "Yönetim, Barış Alper Yılmaz'ı satarsa, saygı duyacağız. Galatasaray'da kalırsa, en doğru şekilde onu burada aramıza alacağız ve onu bağrımıza basarak, ona sahip çıkmaya çalışacağız." dedi.
"BAŞKANIMIZ EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR"
Genç oyuncuların zaman zaman hatalar yapabileceğini ifade eden Buruk, "Oyuncular ayrılmak istediği zaman daha çok tepki oluyor. Genç oyuncuların kafası karışabiliyor ve hatalar yapabiliyorlar. Bu hataları doğru yönetmemiz gerekiyor. Milli Takım dönemi var, İspanya ve Gürcistan maçlarına kafa olarak daha hazır gitmesiyle böyle gitmesi arasında çok fark var. Barış'a yardımcı olmaya çalışıyorum ve takımın etkilenmemesini istiyorum. Birkaç gün içerisinde sorun çözülecektir. Başkanımız en doğru kararı verecektir." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY SEVGİSİNDEN KİMSE ŞÜPHE DUYMASIN"
Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca taraftarlara da mesaj göndererek, "Çok hızlı şekilde üzerinin çizmenin ve üzerine gitmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Taraftar da çok hassas, ailelerinden biri gibi görüyorlar oyuncuların... Barış'ın Galatasaray sevgisinden kimse şüphe duymasın. Burada insani kararlar, hatalar olabiliyor. Süreci en doğru şekilde yürütüp, elimizdeki kadroyla devam etmemiz gerekiyor." sözlerini dile getirdi.
"KEREM İLE BARIŞ'IN DURUMU FARKLI"
Buruk ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın durumlarını da kıyasladı:
