30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-2
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
3-1
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-1
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
2-1
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
1-0
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-1
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
3-6
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-2
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
1-0

Okan Buruk'tan Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, adı transfer iddialarıyla anılan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz hakkında konuştu.

calendar 31 Ağustos 2025 00:40 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 00:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, adı transfer iddialarıyla anılan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz'ın ayrılış şekillerinin ve isteklerinin aynı olduğunu düşünmüyorum. Çok farklılıklar var ikisinin arasında!" Barış Alper'in amaçlarından biri Galatasaray'a para kazandırıp gitmek. Geçen sene Premier Lig ile istemişti fakat bu sene farklı bir seçenek önünde."

"SAYGI DUYACAĞIZ"



Buruk, yönetimin alacağı karara saygı duyacaklarını belirterek, "Yönetim, Barış Alper Yılmaz'ı satarsa, saygı duyacağız. Galatasaray'da kalırsa, en doğru şekilde onu burada aramıza alacağız ve onu bağrımıza basarak, ona sahip çıkmaya çalışacağız." dedi.

"BAŞKANIMIZ EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

Genç oyuncuların zaman zaman hatalar yapabileceğini ifade eden Buruk, "Oyuncular ayrılmak istediği zaman daha çok tepki oluyor. Genç oyuncuların kafası karışabiliyor ve hatalar yapabiliyorlar. Bu hataları doğru yönetmemiz gerekiyor. Milli Takım dönemi var, İspanya ve Gürcistan maçlarına kafa olarak daha hazır gitmesiyle böyle gitmesi arasında çok fark var. Barış'a yardımcı olmaya çalışıyorum ve takımın etkilenmemesini istiyorum. Birkaç gün içerisinde sorun çözülecektir. Başkanımız en doğru kararı verecektir." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY SEVGİSİNDEN KİMSE ŞÜPHE DUYMASIN" 

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca taraftarlara da mesaj göndererek, "Çok hızlı şekilde üzerinin çizmenin ve üzerine gitmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Taraftar da çok hassas, ailelerinden biri gibi görüyorlar oyuncuların... Barış'ın Galatasaray sevgisinden kimse şüphe duymasın. Burada insani kararlar, hatalar olabiliyor. Süreci en doğru şekilde yürütüp, elimizdeki kadroyla devam etmemiz gerekiyor." sözlerini dile getirdi.

"KEREM İLE BARIŞ'IN DURUMU FARKLI"

Buruk ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın durumlarını da kıyasladı:

"Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz'ın ayrılış şekillerinin ve isteklerinin aynı olduğunu düşünmüyorum. Çok farklılıklar var ikisinin arasında. Barış Alper'in amaçlarından biri Galatasaray'a para kazandırıp gitmek. Geçen sene Premier Lig istemişti fakat bu sene farklı bir seçenek önünde."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.