Frankfurt'tan Onyedika hamlesi!

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, transferin son günlerinde orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti.



Sky DE'nin haberine göre; Alman ekibi, Club Brugge forması giyen orta saha oyuncusu Raphael Onyedika ile ilgileniyor.



Haberin detaylarında transferin zor olduğu ancak Frankfurt'un şartları zorladığı aktarıldı.



GALATASARAY DA İLGİLENİYOR



Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray da Nijeryalı orta saha ile ilgileniyor.



Geçtiğimiz sezon toplam 52 resmi maçta görev yapan 24 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.