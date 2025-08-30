Frankfurt'tan Onyedika hamlesi!

30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
0-119'
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
0-018'
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
0-017'
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-114'
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-161'
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
0-260'
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-190'
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Eintracht Frankfurt, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika ile ilgileniyor.

30 Ağustos 2025 17:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, transferin son günlerinde orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti.

Sky DE'nin haberine göre; Alman ekibi, Club Brugge forması giyen orta saha oyuncusu Raphael Onyedika ile ilgileniyor.

Haberin detaylarında transferin zor olduğu ancak Frankfurt'un şartları zorladığı aktarıldı.

GALATASARAY DA İLGİLENİYOR

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray da Nijeryalı orta saha ile ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezon toplam 52 resmi maçta görev yapan 24 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.




