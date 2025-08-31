30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-2
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
3-1
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-1
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
2-1
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
1-0
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-1
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
3-6
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-2
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
1-0

İrfan Buz: "Taraftarımızdan özür dileriz"

Sakaryaspor teknik direktörü İrfan Buz, Boluspor maçının ardından konuştu.

İrfan Buz: 'Taraftarımızdan özür dileriz'
 Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Boluspor'a 4-1 mağlup olan Sakaryaspor'da teknik direktör İrfan Buz, mutlak 3 puan parolasıyla çıktıkları maçta kötü oynadıklarını söyledi.

Buz, sezon başı olduğunu ve oyuncu grubunun farklı bir oyunla toparlanması gerekeceğini belirterek, "Önümüzde milli ara var. O arada iyi çalışarak önümüzdeki müsabakalara kendimizi hazırlamamız gerekiyor." dedi.

Bir basın mensubunun bazı taraftarların hayal kırıklığı ve istifa beklentisi sorusunu yanıtlayan Buz, "Bekleyebilirler, tabii ki onların hakkı var yani, buraya geliyorlar, takımlarını destekliyorlar ve galibiyet görmek istiyorlar. Hayal kırıklığına uğramaları çok normaldir. Ama ben de söylüyorum, zaman zaman işte böyle sıkıntılar futbolun içerisinde oluyor. Biz gerçekten yeni bir takımız. Buna da çözüm bulacağız." ifadelerini kullandı.


Taraftarlardan özür dileyen Buz, Boluspor'u ise tebrik etti.

1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
