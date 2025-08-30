Sporx 2022 FIBA EuroBasket
12 Dev Adam'dan Portekiz'e dev fark!

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 mağlup etti ve son 16 turuna kalmayı garantiledi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 mağlup ederek 3'te 3 yapan Türkiye, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.



A Milli Basketbol Takımı, Alperen Şengün'ün 14 sayı kaydederek skorer bir oyun ortaya koyduğu ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan oyuncuların kazandırdığı sayılarla farkı açan Türkiye, soyunma odasına 51-27 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan milli takım, oyun disiplininden kopan Portekiz karşısında Ömer Faruk Yurtseven ile pota altından skor üretmeyi sürdürdü. Son bölümde dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle farkı 36'ya kadar çıkaran Türkiye, son periyoda 73-37 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte hiçbir varlık gösteremeyen Portekiz karşısında üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, karşılaşmadan 95-54 galip ayrıldı.

Portekiz'in başantrenörü Mario Gomes, bitime 4 dakika kala üst üste iki teknik faul nedeniyle diskalifiye edildi.

Türkiye, A Grubu'ndaki 4. maçında 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.45'te Estonya ile karşılaşacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Dariusz Zapolski (Polonya)

Türkiye: Larkin 4, Kenan Sipahi, Cedi Osman 9, Ercan Osmani 5, Alperen Şengün 20, Ömer Faruk Yurtseven 14, Şehmus Hazer 4, Furkan Korkmaz 14, Onuralp Bitim 13, Adem Bona 5, Sertaç Şanlı 5, Erkan Yılmaz 2

Portekiz: Ventura 2, Brito, Williams 14, Queiroz 6, Queta 15, Voytso 5, Amarante 5, Relvao 2, Nuno Sa, Lisboa 5, Candido Sa, Gameiro

1. Periyot: 22-13

Devre: 51-27

3. Periyot: 73-37

Beş faulle çıkan: 36.50 Gameiro (Portekiz)

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye3300280205756
2Sırbistan3300262213496
3Letonya3102225247-224
4Estonya3102223245-224
5Portekiz3102185225-404
6Çek Cumhuriyeti3003203243-403
