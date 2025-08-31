LaLiga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı konuk etti. Mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı.Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikadave 38. dakikadakaydetti. Mallorca'nın golünü ise 18. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.Milli yıldızımız Arda Güler'in 55. dakikada bulduğu gol VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.Bu sonuçla birlikte Real Madrid, sezona 3'te 3 ile başladı. Mallorca ise 1 puanda kaldı.Ligde gelecek hafta Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'a konuk olacak. Mallorca ise Espanyol deplasmanında mücadele edecek.