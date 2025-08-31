LaLiga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı konuk etti. Mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Arda Güler ve 38. dakikada Vinicus Jr kaydetti. Mallorca'nın golünü ise 18. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.
ARDA'NIN 2. GOLÜ İPTAL
Milli yıldızımız Arda Güler'in 55. dakikada bulduğu gol VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, sezona 3'te 3 ile başladı. Mallorca ise 1 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'a konuk olacak. Mallorca ise Espanyol deplasmanında mücadele edecek.
❌Arda Güler'in bu golü, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
⚽️🇹🇷Arda Güler'den gol var!
