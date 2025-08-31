30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-2
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
3-1
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-1
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
2-1
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
1-0
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-1
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
3-6
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-2
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
1-0

Arda Güler, 2 attı, 1 sayıldı; Real Madrid kazandı!

LaLiga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

calendar 31 Ağustos 2025 00:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Güler, 2 attı, 1 sayıldı; Real Madrid kazandı!
LaLiga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı konuk etti. Mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Arda Güler ve 38. dakikada Vinicus Jr kaydetti. Mallorca'nın golünü ise 18. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.

ARDA'NIN 2. GOLÜ İPTAL

Milli yıldızımız Arda Güler'in 55. dakikada bulduğu gol VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, sezona 3'te 3 ile başladı. Mallorca ise 1 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'a konuk olacak. Mallorca ise Espanyol deplasmanında mücadele edecek.
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
