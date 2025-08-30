TFF 1. Lig'de Manisa FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti.
Ev sahibi Manisa FK, 45. dakikada Lois Diony'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Iğdır FK, 54. dakikada Daniel Avramovski ile durumu 1-1 yaptı ve mücadelede başka gol olmadı.
Bu beraberlik sonrası Manisa FK ile Iğdır FK'nın puanı 5'e yükseldi.
Milli aranın ardından Manisa FK, Boluspor'a konuk olacak. Iğdır FK, Serik Spor'u ağırlayacak.
