Azzedine Ounahi'nin yeni durağı Girona!

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve 2 maçın sonunda 0 puanda kalan Girona, kadrosuna takviye yaptı.



İspanyol ekibi, yaz transfer döneminde adı Trabzonspor'a da yazılan orta saha oyuncusunun transferinde mutlu sona ulaştı.



Girona, Marsilya forması giyen Azzedine Ounahi'yi 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.



Katalan ekibi, 25 yaşındaki Faslı oyuncu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.



