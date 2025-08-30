Azzedine Ounahi'nin yeni durağı Girona!

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve 2 maçın sonunda 0 puanda kalan Girona, kadrosuna takviye yaptı.
İspanyol ekibi, yaz transfer döneminde adı Trabzonspor'a da yazılan orta saha oyuncusunun transferinde mutlu sona ulaştı.
Girona, Marsilya forması giyen Azzedine Ounahi'yi 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.
Katalan ekibi, 25 yaşındaki Faslı oyuncu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.
