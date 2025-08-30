Galatasaray, üç golle üç puanı aldı!

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sahasında karşı karşıya geldi. Galatasaray, Rams Park'ta oynanan maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Davinson Sanchez, 65. dakikada Victor Osimhen ve 90+2. dakikada Mauro Icardi attı.
Çaykur Rizespor'un tek golünü ise 73. dakikada Dal Varesanovic kaydetti.
Davinson Sanchez, attığı golle sarı kırmızılıların lig tarihindeki 4000. golünü attı.
Öte yandan Osimhen ise ligde ilk 11 başladığı son 2 maçta 2. golünü kaydetti.
RİZESPOR'UN GOLLERİ VAR'DAN DÖNDÜ
Karşılaşmanın 35. dakikasında Qazim Laçi sol ayağıyla çektiği şutla topu ağlara gönderdi.
VAR hakemi Onur Özütoprak, orta hakem Ali Yılmaz'ı uyardı ve pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
Öte yandan 44. dakikada Rizespor'da yine Laçi'nin attığı bir gol, yine pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle yardımcı hakemin bayrağıyla geçersiz sayıldı.
Yardımcı hakem, pozisyon öncesinde Ali Sowe'un ofsaytta olduğunu ve sonrasında topa dokunduğunu belirtti.
OSIMHEN SAKATLIK YAŞADI ANCAK OYUNA DEVAM ETTİ
Victor Osimhen mücadelenin 42. dakikasında sakatlık yaşadı, Mauro Icardi ısınmaya başladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna devam etti.
RAMS PARK'TA İLKLER YAŞANDI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez gol yedi. Çaykur Rizespor, Süper Lig'de bu sezon ilk kez gol attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 4'te 4 yaptı ve 12 puana ulaştı. Süper Lig'de üç maç oynayan Rizespor, 1 puanda kaldı.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında sahasında Eyüpspor deplasmanına gidecek. Rizespor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
OKAN BURUK'UN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan maça Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Victor Osimhen 11'iyle çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Arda Ünyay yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, sakatlığını atlatan Mario Lemina'yı ilk 11'de görevlendirdi. Okan Buruk, Kayserispor mücadelesinde ilk 11 oynattığı Jakobs'u yedek kulübesine çekti.
SINGO İLK KEZ KADRODA
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.
Sarı-kırmızılı kulübün yaklaşık 31 milyon avro bedelle Fransa temsilcisi Monaco'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, Çaykur Rizespor mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.
Singo, ilk kez bir müsabakada kadroya girerek sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu. Maç öncesi taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu 24 yaşındaki futbolcu, taraftarlara "üçlü" tezahüratı yaptırdı.
BARIŞ ALPER YILMAZ KADROYA ALINMADI
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da kadroya alınmadı.
Suudi Arabistan'ın NEOM takımından transfer teklifi almasının ardından gitme isteğinde bulunan ve sonrasındaki süreçte sağlık sorunlarını gerekçe göstererek antrenmanlara çıkmayan Barış Alper, Karadeniz temsilcisine karşı da forma giyemedi.
Hafta içinde takımla çalışmalara katılan Barış Alper, mental yorgunluğu nedeniyle teknik direktör Okan Buruk tarafından maç kadrosuna yazılmadı.
TARAFTARLARDAN KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TEPKİ
Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi.
Sarı-lacivertliler, Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen Kerem için prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'dan geçen sezon başında ayrılan ve yaklaşık 1 yıl sonra Fenerbahçe'ye gelme ihtimali bulunan Kerem aleyhine tezahüratta bulundu.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI
Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel hazırlık yaptı.
Müsabaka öncesinde stat hoparlörlerinden milli duyguları öne çıkaran marşlar çalan sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, LED ekranlarda ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan ifadelere yer verdi.
Galatasaray taraftarları da kale arkasına, "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" ifadesinin yer aldığı pankart astı. Taraftarlar, tribünlerde sadece ay-yıldızlı Türk bayrağını salladı.
FİLİSTİN UNUTULMADI
Galatasaray taraftarı, İsrail işgali altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını istedi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Gazze'ye insani yardım götürmek ve ablukayı kırmak için yola çıkacak "Küresel Kararlılık Filosu"na (Global Sumud Flotilla) destek verdi.
Taraftarlar, ultrAslan'ın bulunduğu Kuzey Tribünü'nde İngilizce "Refah Sınırı Kapısı'nı açın" ve "Tüm gözler Kararlılık Filosu'nun üzerinde" yazılı pankart açtı. Taraftarlar, diğer kale arkasında ise "Gazze biz geliyoruz." yazılı pankarta yer verdi.
MİNİK BARIŞ TAKIMLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Kanseri yenen minik Galatasaray taraftarı Barış Beğdili, sarı-kırmızılı takımla fotoğraf çektirdi.
Hatay'da yaşayan ve hastalığını atlatan minik Barış, iş insanı Dinçer Azaphan'ın girişimleriyle Galatasaray-Çaykur Rizespor maçını RAMS Park'ta izledi. Barış, müsabaka öncesinde Galatasaray takım fotoğrafında yer aldı.
KAAN AYHAN'A PLAKET
Galatasaray oyuncusu Kaan Ayhan'a maç öncesi Galatasaray formasıyla yüzüncü maçına çıktığı için plaket verildi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
12. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Sallai'nin yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
15. dakikada sol kanatta topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlak, kaleye yöneldi. Kaleci Erdem Canpolat'ın üstünden geçen top, üst direkten döndükten sonra Çaykur Rizespor savunması tarafından ceza sahasından uzaklaştırıldı.
18. dakikada Mithat Pala'nın ortasında penaltı noktası önünde topla buluşan Halil Dervişoğlu, meşin yuvarlağı Taha Şahin'e aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta top, üst direkten oyun alanına döndü.
20. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas çizgisi önünde topa kafa vuran Sanchez, ağları sarstı: 1-0.
34. dakikada Çaykur Rizespor'un golü VAR'dan döndü. Olawoyin'in pasında topla buluşan Sowe, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Laçi ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yakın köşeden ağlara gitti. Sonrasında VAR, pozisyonda Sowe'un ofsaytta olduğunu belirleyerek golü iptal etti.
Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada Yunus'un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Sara, dar açıya rağmen sert bir şut çıkardı. Kaleci Erdem Canpolat, bu pozisyonda meşin yuvarlağı önledi.
64. dakikada Zeqiri'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Günay Güvenç, üzerine gelen topu önledi.
65. dakikada Galatasaray durumu 2-0 yaptı. Torreira'nın pasında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan yaptığı ortada altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa kafa vuran Osimhen, fileleri havalandırdı.
71. dakikada yaşanan karambolde top son olarak penaltı noktasındaki Papanikolaou'da kaldı. Yunan futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
73. dakikada Çaykur Rizespor, farkı 1'e indirdi. Aut atışı sonrasında Torreira'nın kaptırdığı topta Buljubasic, ceza sahası ön çizgisi üzerinde kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda Günay, meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 2-1.
82. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında kaleci Erdem Canpolat, yumruğuyla topu sağ çapraza doğru uzaklaştırdı. Bu noktada bulunan Yunus Akgün'ün yakın köşeye şutunda kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+2. dakikada Galatasaray farkı yeniden 2'ye çıkardı. Papanikolaou'ya yaptığı baskıyla topu kapan Sallai, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra pasını Icardi'ye aktardı. Arjantinli oyuncunun altıpas çizgisi önünde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağları sarstı: 3-1.
Galatasaray, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ali Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina (Dk. 67 Icardi), Sane (Dk. 84 Zaniolo), Sara (Dk. 84 Kaan Ayhan), Yunus Akgün (Dk. 84 Jakobs), Osimhen (Dk. 90 Singo)
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Alikulov (Dk. 74 Mocsi), Samet Akaydin, Hojer, Mithat Pala (Dk. 60 Varesanovic), Olawoyin (Dk. 74 Buljubasic), Papanikolaou, Laçi (Dk. 88 Jurecka), Halil Dervişoğlu (Dk. 60 Zeqiri), Sowe
Goller: Dk. 20 Sanchez, Dk. 65 Osimhen, Dk. 90+2 Icardi (Galatasaray), Dk. 73 Varesanovic (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Olawoyin, Dk. 53 Alikulov, Dk. 88 Hojer, Dk. 90+3 Erdem Canpolat (Çaykur Rizespor), Dk. 90+1 Sallai (Galatasaray)
