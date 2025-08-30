30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-390'
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-290'
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
1-370'
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-068'
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0DA
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-030'
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
1-068'
30 Ağustos
Parma -Atalanta
0-071'
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0DA
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
1-145'
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-00'
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Trabzonspor, Muhammed Cham'ı Slavia Prag'a kiraladı

Trabzonspor, Muhammed Cham'ın satın alma opsiyonuyla Slavia Prag'a kiralandığını açıkladı.

calendar 30 Ağustos 2025 19:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Muhammed Cham'ı Slavia Prag'a kiraladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham'ın transferini resmen açıkladı. Bordo-mavililer, 23 yaşındaki futbolcunun Çekya ekibi Slavia Prag'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham'ın, 2025-2026 futbol sezonu için Slavia Praha Kulübü'ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."



Bu anlaşmaya göre Slavia Prag, Cham için 600 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ve oyuncunun olası bir sonraki satışından Trabzonspor'a %12.5 pay maddesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon bordo mavili formayla 37 maça çıkan Cham, 6 gol 12 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
12 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
13 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
14 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
17 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.