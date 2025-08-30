30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-1DA
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
1-0DA
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1DA
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-0DA
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
0-05'
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
0-0DA
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-0DA
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
0-431'
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-278'
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
0-037'

Eray Yazgan'dan kaleci transferi açıklaması!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan kaleci transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 30 Ağustos 2025 21:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eray Yazgan'dan kaleci transferi açıklaması!
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında kaleci transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"4 FARKLI İSİM GÜNDEMDE"

Kaleci transferi hakkında görüşlerini belirten Yazgan, "Bugün kalemizi Günay Güvenç koruyacak. Son iki buçuk yılda Galatasaray'a katkıları çok büyük. Türkiye Kupası sürecinde de bize büyük katkı sağladı. Monako'daki kura çekiminde başkan vekilimiz Abdullah Kavukçu'nun da belirttiği üzere kaleci transferinde 4 farklı isim üzerinde ilerliyoruz. En doğru ismi teknik heyetimiz tercih edecektir. 2 Eylül Salı akşamına kadar da süreci tamamlayacaklardır." ifadelerini kullandı. 
 Reklam 
1 Galatasaray 4 4 0 0 11 0 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Antalyaspor 4 2 1 1 4 3 7
6 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
12 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
13 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
14 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
15 Rizespor 3 0 1 2 0 4 1
16 Karagümrük 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
