Eray Yazgan'dan kaleci transferi açıklaması!

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısında kaleci transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
"4 FARKLI İSİM GÜNDEMDE"
Kaleci transferi hakkında görüşlerini belirten Yazgan, "Bugün kalemizi Günay Güvenç koruyacak. Son iki buçuk yılda Galatasaray'a katkıları çok büyük. Türkiye Kupası sürecinde de bize büyük katkı sağladı. Monako'daki kura çekiminde başkan vekilimiz Abdullah Kavukçu'nun da belirttiği üzere kaleci transferinde 4 farklı isim üzerinde ilerliyoruz. En doğru ismi teknik heyetimiz tercih edecektir. 2 Eylül Salı akşamına kadar da süreci tamamlayacaklardır." ifadelerini kullandı.
"4 FARKLI İSİM GÜNDEMDE"
Kaleci transferi hakkında görüşlerini belirten Yazgan, "Bugün kalemizi Günay Güvenç koruyacak. Son iki buçuk yılda Galatasaray'a katkıları çok büyük. Türkiye Kupası sürecinde de bize büyük katkı sağladı. Monako'daki kura çekiminde başkan vekilimiz Abdullah Kavukçu'nun da belirttiği üzere kaleci transferinde 4 farklı isim üzerinde ilerliyoruz. En doğru ismi teknik heyetimiz tercih edecektir. 2 Eylül Salı akşamına kadar da süreci tamamlayacaklardır." ifadelerini kullandı.