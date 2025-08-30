Hajradinovic'ten

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynana mücadeleyi Gaziantep FK, 3-2 kazandı.Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada30. dakikadave 74. dakikadakaydetti.Kasımpaşa'nın golleri ise 70. dakikadave 87. dakikada penaltı noktasındangeldi.Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetimde çıktığı ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmış oldu.Gaziantep FK, ligde 6 puanla 7. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise bir maç eksikle 0 puan ile 15. sırada konumlandı.Ligde gelecek hafta Gaziantep FK, Kocaelispor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Karagümrük'e konuk olacak.13. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde penaltı noktasının hizasında hafif sol çaprazda bulunan Melih Kabasakal'ın gelişine yaptığı vuruşta top savunmaya da çarparak ağlara gitti: 0-1.19. dakikada Ben Ouanes'in içeriye yerden yaptığı ortada Fall, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.30. dakikada Gaziantep FK ikinci golü buldu. Kaleci Mustafa Burak Bozan'ın oynadığı uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Lungoyi, önce ceza sahası dışında rakip file bekçisi Gianniotis'i geçti. Oyuncu, daha sonra ceza sahasına sol çaprazdan girip açısını düzelterek topu Szalai'nin kapattığı açıdan ağlara gönderdi: 0-2.Gaziantep FK, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.58. dakikada Kozlowski'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sorescu'nun şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.70. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Ben Ouanes'in ceza sahasına yaptığı ortada altıpasın gerisinde iyi yükselen Gueye, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.74. dakikada Gaziantep FK farkı yeniden 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde altıpasın hemen gerisindeki Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda top uzak köşeden filelerle buluştu: 1-3.79. dakikada orta sahada rakibinden topu kazanan Boateng'in ara pasıyla hızla ceza sahasına çaprazdan giren Sorescu'nun şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.85. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Espinoza'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda hakem Ozan Ergün, Arda Kızıldağ'ın topa eliyle müdahale ettiğine hükmederek penaltı noktasını gösterdi. 87'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, meşin yuvarlağı kalenin ortasına vurarak ağları havalandırdı: 2-3.Gaziantep FK, mücadeleyi 3-2 kazandı.Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ozan Ergün, Gökhan Barcın, Ogün KamacıKasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong (Dk. 62 Cafu), Baldursson (Dk. 88 Berk Can Yıldızlı), Fall, Hajradinovic, Atakan Müjde (Dk. 46 Ali Yavuz Kol), Ben Ouanes, GueyeGaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Semih Güler, Abena, Arda Kızıldağ, Sorescu, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Rodrigues, Kozlowski (Dk. 77 Ndiaye), Maxim (Dk. 90+2 Bacuna), Lungoyi (Dk. 59 Boateng)Goller: Dk. 13 Melih Kabasakal, Dk. 30 Lungoyi, Dk. 74 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK), Dk. 70 Gueye, Dk. 87 Hajradinovic (Penaltıdan) (Kasımpaşa)Sarı kartlar: Dk. 15 Atakan Müjde, Dk. 72 Hajradinovic, Dk. 90+6 Opoku, 90+8 Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa), Dk. 53 Mustafa Burak Bozan, Dk. 60 Kozlowski, Dk. 62 Melih Kabasakal, Dk. 83 Semih Güler (Gaziantep FK)