TFF 1. Lig'de 4. hafta maçında Sakaryaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Boluspor oldu.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 24, 28 ve 81. dakikada Florent Hasani, 90. dakikada Martin Boakye kaydetti.
Sakaryaspor'un tek golü 30. dakikada Burak Çoban'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Boluspor puanını 7'ye yükseltti. Sakaryaspor 4 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Sakaryaspor, Erzurumspor'a konuk olacak. Boluspor, Manisa FK'yı ağırlayacak.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Berkay Erdemir, Abdullah Uğur Sarı, Haydar Avcı
Sakaryaspor: Szumski, Sadık Çiftpınar, Zwolinski (Dk. 68 Akuazaoku), Kakuta (Dk. 59 Eren Erdoğan), Emre Demir, Alaaddin Okumuş (Dk. 59 Serkan Yavuz), Kolovetsios, Burak Altıparmak, Burak Çoban, Caner Erkin, Kobiljar (Dk. 46 Vukovic)
Boluspor: Orkun Özdemir, Lima, Devran Şenyurt, Barış Alıcı (Dk. 90 Boakye), Liço (Dk. 70 Ensar Bilir), Hasani, Doğan Can Davas (Dk. 90 Mustafa Alptekin Çaylı), Işık Kaan Arslan (Dk 61. Onur Öztonga), Kouagba, Rasheed, Balburdia
Goller: Dk. 24, 28 ve 80 Hasani, Dk. 90+2 Boakye (Boluspor), Dk. 30 Burak Çoban (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 50 Liço, Dk. 62 Devran Şenyurt, Dk. 78 Hasani (Boluspor), Dk. 78 Caner Erkin, Dk. 81 Burak Altıparmak (Sakaryaspor)
