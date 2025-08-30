30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-1DA
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
1-0DA
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1DA
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-0DA
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
0-04'
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
0-0DA
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-0DA
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
0-330'
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-277'
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
0-036'

Boluspor'u Sakarya'da Hasani sırtladı!

TFF 1. Lig'de Boluspor, Florent Hasani'nin hat-trick yaptığı maçta Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçında Sakaryaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Boluspor oldu.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 24, 28 ve 81. dakikada Florent Hasani, 90. dakikada Martin Boakye kaydetti.

Sakaryaspor'un tek golü 30. dakikada Burak Çoban'dan geldi.


Bu galibiyetin ardından Boluspor puanını 7'ye yükseltti. Sakaryaspor 4 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Sakaryaspor, Erzurumspor'a konuk olacak. Boluspor, Manisa FK'yı ağırlayacak.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Berkay Erdemir, Abdullah Uğur Sarı, Haydar Avcı

Sakaryaspor: Szumski, Sadık Çiftpınar, Zwolinski (Dk. 68 Akuazaoku), Kakuta (Dk. 59 Eren Erdoğan), Emre Demir, Alaaddin Okumuş (Dk. 59 Serkan Yavuz), Kolovetsios, Burak Altıparmak, Burak Çoban, Caner Erkin, Kobiljar (Dk. 46 Vukovic)

Boluspor: Orkun Özdemir, Lima, Devran Şenyurt, Barış Alıcı (Dk. 90 Boakye), Liço (Dk. 70 Ensar Bilir), Hasani, Doğan Can Davas (Dk. 90 Mustafa Alptekin Çaylı), Işık Kaan Arslan (Dk 61. Onur Öztonga), Kouagba, Rasheed, Balburdia

Goller: Dk. 24, 28 ve 80 Hasani, Dk. 90+2 Boakye (Boluspor), Dk. 30 Burak Çoban (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Liço, Dk. 62 Devran Şenyurt, Dk. 78 Hasani (Boluspor), Dk. 78 Caner Erkin, Dk. 81 Burak Altıparmak (Sakaryaspor)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 11 0 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Antalyaspor 4 2 1 1 4 3 7
6 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
12 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
13 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
14 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
15 Rizespor 3 0 1 2 0 4 1
16 Karagümrük 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
