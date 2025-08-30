30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
0-122'
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
0-021'
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
0-019'
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-117'
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1DUR
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
0-263'
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-190'
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Sunderland, uzatmalarda kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 3.haftasında karşılaşan Sunderland, Brentford'u 2-1 mağlup etti.

30 Ağustos 2025 18:59
Haber: Sporx.com
Sunderland, uzatmalarda kazandı!
İngiltere Premier Lig'in 3.haftasında Sunderland, evinde Brentford'u ağırladı.

Stadium of Light'ta oynanan mücadeleyi Sunderland 2-1 kazandı.

Sunderland'in gollerini 81. dakikada Le Fee(p) ve 90+6. dakikada Wilson Isidor kaydetti. Brentford'un tek golü, 77. dakikada Igor Thiago'nun ayağından geldi.

Brentford'ta Kevin Schade, 59. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte; Brentford 3 puanda kalırken Sunderland Premier Lig'deki puanını 6'ya yükseltti.

Brentford, Premier Lig'in 4.haftasında Chelsea'yi ağırlayacak. Sunderland ise deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Gaziantep FK 4 1 1 2 2 7 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Kayserispor 3 0 2 1 1 5 2
12 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
13 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
14 Kasımpaşa 3 0 1 2 1 3 1
15 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
16 Kocaelispor 4 0 1 3 1 5 1
17 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
