Sunderland, uzatmalarda kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 3.haftasında Sunderland, evinde Brentford'u ağırladı.
Stadium of Light'ta oynanan mücadeleyi Sunderland 2-1 kazandı.
Sunderland'in gollerini 81. dakikada Le Fee(p) ve 90+6. dakikada Wilson Isidor kaydetti. Brentford'un tek golü, 77. dakikada Igor Thiago'nun ayağından geldi.
Brentford'ta Kevin Schade, 59. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte; Brentford 3 puanda kalırken Sunderland Premier Lig'deki puanını 6'ya yükseltti.
Brentford, Premier Lig'in 4.haftasında Chelsea'yi ağırlayacak. Sunderland ise deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak
