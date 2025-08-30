Lille'den deplasmanda şov: 7 gol!

Fransa Ligue 1'in 3.haftasında Lille, deplasmanda Lorient'e konuk oldu.



Stade du Moustoir'da oynanan mücadeleyi Lille 7-1 gibi ezici bir skorla kazandı.



Lille'e galibiyeti getiren goller; Perraud, Igamane(2), Pardo Fernandez(2), Haraldsson ve Sahraoui'den geldi.



Lorient'in tek golünü Aiyegun Tosin kaydetti.



Berke Özer karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken son golde Sahraoui'ye asist yaptı.



Lille bu sonuçla ligdeki puanını 7'ye yükseltti. Lorient ise 3 puanda kaldı.



Lille önümüzdeki hafta Toulouse'u konuk edecek. Lorient ise Marsilya deplasmanına konuk olacak.