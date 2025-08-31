Chelsea beklenen transferi açıkladı: Garnacho

Chelsea, Alejandro Garnacho'yu transfer ettiğini duyurdu.



Londra ekibinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Chelsea'dan sözleşmenin mali detayları ile ilgili bilgi verilmese de; İngiliz basını transferin 45 milyon Euro ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında noktalandığını belirtti.

Kulübün resmi internewt sitesine konuşan Garnacho,dedi.Manchester United formasını 144 kez giyen Garnacho, 26 gol ve 22 asite imza attı.