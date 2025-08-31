30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-2
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
3-1
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-1
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
2-1
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
1-0
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-1
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
3-6
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-2
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
1-0

Chelsea beklenen transferi açıkladı: Garnacho

Chelsea, Manchester United'ın Arjantinli yıldızı Alejandro Garnacho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 31 Ağustos 2025 01:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: chelseafc.com
Chelsea, Alejandro Garnacho'yu transfer ettiğini duyurdu.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 

Chelsea'dan sözleşmenin mali detayları ile ilgili bilgi verilmese de; İngiliz basını transferin 45 milyon Euro ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında noktalandığını belirtti.



Kulübün resmi internewt sitesine konuşan Garnacho, "Ailem ve benim için bu harika kulübe katılmak inanılmaz bir an. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Kulüpler Dünya Kupası'nı izledim ve dünya şampiyonlarına katılmak çok özel bir şey, dünyanın en iyi takımıyız! Burada olmak harika ve çok mutluyum." dedi.

PERFORMANSI

Manchester United formasını 144 kez giyen Garnacho, 26 gol ve 22 asite imza attı. 



