Chelsea beklenen transferi açıkladı: Garnacho

Chelsea, Alejandro Garnacho'yu transfer ettiğini duyurdu.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Chelsea'dan sözleşmenin mali detayları ile ilgili bilgi verilmese de; İngiliz basını transferin 45 milyon Euro ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında noktalandığını belirtti.
Kulübün resmi internewt sitesine konuşan Garnacho, "Ailem ve benim için bu harika kulübe katılmak inanılmaz bir an. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Kulüpler Dünya Kupası'nı izledim ve dünya şampiyonlarına katılmak çok özel bir şey, dünyanın en iyi takımıyız! Burada olmak harika ve çok mutluyum." dedi.
PERFORMANSI
Manchester United formasını 144 kez giyen Garnacho, 26 gol ve 22 asite imza attı.