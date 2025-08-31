Roland Sallai'den Şampiyonlar Ligi açıklaması!

Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai, sahalarında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"BU SENE BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"



Karşılaşmayı değerlendirerek takımın hedeflerine vurgu yapan Sallai, "Geliştirmemiz gereken bazı şeyler var, bu sene büyük hedeflerimiz var. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmak istiyoruz." dedi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI



Macar futbolcu ayrıca sarı-kırmızılıların Avrupa hedeflerine değinerek, "Takım olarak Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek kadroya ve kaliteye sahibiz. Buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.



