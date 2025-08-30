30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-2
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
3-1
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-1
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
2-179'
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
1-0
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-1
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
3-6
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-2
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
1-0

Hatayspor - İstanbulspor maçında kazanan çıkmadı!

1. Lig'in 4. hafta maçında Hatayspor ile İstanbulspor 1-1 berabere kaldı.

calendar 30 Ağustos 2025 23:46
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
TFF 1. Lig'de Hatayspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti.

İstanbulspor'un golü 6. dakikada Cengiz Demir'in ters vuruşu sonrasına geldi. 

Hatayspor'un golünü 34. dakikada Rui Pedro kaydetti.



Karşılıklı goller sonrasında mücadelede başka gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu beraberliğin ardından Hatayspor 2, İstanbulspor 4 puana ulaştı.

Milli aranın ardından Hatayspor, Esenler Ersokspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Stat: Mersin

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Onur Gülter, Ahmet Türkeş

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Cengiz Demir, Baran Sarka (Dk. 70 Selimcan Temel), Bamgboye, Strandberg, Okoronkwo (Dk. 90+3 Deniz Aksoy), Rui Pedro (Dk. 80 Massanga), Recep Burak Yılmaz (Dk. 70 Oğuzhan Matur), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Tuncer Duhan Aksu, Ologo, Vorobjovas, Sambissa, Loshaj (Dk. 80 Fahri Kerem Ay), Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 68 İsa Dayaklı), İzzet Ali Erdal (Dk. 46 Fatih Tultak), Yusuf Ali Özer (Dk. 68 Cham), Krstovski (Dk. 68 Mamadou)

Goller: Dk. 6 Cengiz Demir (Kendi kalesine) (İstanbulspor), Dk. 35 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Loshaj, Dk. 47 Fatih Tultak, Dk. 71 Ologo, Dk. 88 Fahri Kerem Ay (İstanbulspor), Dk. 35 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor) 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
