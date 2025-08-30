Hatayspor - İstanbulspor maçında kazanan çıkmadı!

TFF 1. Lig'de Hatayspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti.
İstanbulspor'un golü 6. dakikada Cengiz Demir'in ters vuruşu sonrasına geldi.
Hatayspor'un golünü 34. dakikada Rui Pedro kaydetti.
Karşılıklı goller sonrasında mücadelede başka gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu beraberliğin ardından Hatayspor 2, İstanbulspor 4 puana ulaştı.
Milli aranın ardından Hatayspor, Esenler Ersokspor'a konuk olacak. İstanbulspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Stat: Mersin
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Onur Gülter, Ahmet Türkeş
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Cengiz Demir, Baran Sarka (Dk. 70 Selimcan Temel), Bamgboye, Strandberg, Okoronkwo (Dk. 90+3 Deniz Aksoy), Rui Pedro (Dk. 80 Massanga), Recep Burak Yılmaz (Dk. 70 Oğuzhan Matur), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak
İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Tuncer Duhan Aksu, Ologo, Vorobjovas, Sambissa, Loshaj (Dk. 80 Fahri Kerem Ay), Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 68 İsa Dayaklı), İzzet Ali Erdal (Dk. 46 Fatih Tultak), Yusuf Ali Özer (Dk. 68 Cham), Krstovski (Dk. 68 Mamadou)
Goller: Dk. 6 Cengiz Demir (Kendi kalesine) (İstanbulspor), Dk. 35 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Loshaj, Dk. 47 Fatih Tultak, Dk. 71 Ologo, Dk. 88 Fahri Kerem Ay (İstanbulspor), Dk. 35 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor)