30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-2
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
3-1
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-1
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
2-1
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
1-0
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-1
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
3-6
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-2
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
1-0

Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası konuşan deneyimli teknik adam, "Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1'den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadık bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum." dedi.

"TRANSFER TOPLANTISINA KATILACAĞIM"

Transfer gündemi hakkında konuşan Okan Buruk, "Maç içinde dışarıda ne oluyor bilmiyoruz. En hareketli saatlerdeyiz. Transfer rotasyonları var. Kaleci rotasyonu da Manchester City'nin, Manchester United'ın bizim, PSG'nin içinde olduğu oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılıp kaleciyle ilgili ne durumdayız haber vereceğim." ifadelerini kullandı.

"BU GECE UZUN GEÇECEK"

Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamanın ardından basın toplantısına katılan Okan Buruk "2-3 tane kaleci alternatifimiz var. Bu gece bizim için uzun geçecek. 1 kaleci kesinlikle kadromuza katacağız ama şu an ne durumda olduğumuz hakkında bir şey söyleyemiyorum." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
