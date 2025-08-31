Paris Saint Germain, 9 gollü maçta kazanan taraf oldu!

Fransa Ligue 1'de 3.hafta maçında Toulouse, evinde Paris Saint Germain'i ağırladı.



Toulouse Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Paris Saint Germain 6-3 kazandı.



PSG'ye galibiyeti getiren goller, Joao Neves(3), Ousmane Dembele (2 penaltı) ve Bradley Barcola'dan geldi.



Toulouse'un gollerini Charlie Creswell, Yann Gboho ve Alexis Vossah kaydetti.



Toulouse, 45+8. dakikada, maçın skoru 1-4 iken bir penaltı kaçırdı.



Bu sonuçla PSG, 3 hafta sonunda 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Toulouse ise ilk mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı.



Paris Saint germain ligin 4. haftasında Lens'ı konuk edecek. Toulouse ise evinde Brest'i ağırlayacak.