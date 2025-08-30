Bayern Münih, üç puanı üç golle aldı!

Almanya Bundesliga'nın 2. hafta maçında Bayern Münih, Augsburg'a konuk oldu.



WWK Arena'daki mücadeleyi deplasman ekibi Bayern Münih, 3-2 kazandı.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri dakika 28'de Serge Gnabry, dakika 45+4'te Luis Diaz ve 48. dakikada Michael Olise kaydetti.



Augsburg'un gollerini ise dakika 53'te Kristijan Jakic ile dakika 76'da Mert Kömür attı.



Bu sonucun ardından Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih, puanını 6 yaptı. Augsburg, 3 puanda kaldı.



Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayern Münih, Hamburg'u konuk edecek. Augsburg, St. Pauli deplasmanına gidecek.