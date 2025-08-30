Okan Buruk: 'Ufak tefek arızalar oluyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk sözlerine "Tam takımız. Ufak tefek ağrızalar oluyor, eksikler oluyor." diyerek başladı.
Şampiyonlar Ligi hakkında görüşü sorulan Okan Buruk "Her 36 takımın ne kadar iddiası varsa bizim de iddiamız var. Hedef tabi ki üst tura çıkmak. İyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni geçirmek istiyoruz. Orada oynamaya açız. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek için istekliyiz." ifadelerini kullandı.
Transfer dönemi için konuşan Okan Buruk "Transfer dönemi, dünyadaki her teknik adam için zor geçiyor. Gitmesi gerekenler, almak istedikleriniz... Bu dönem herkesi etkiliyor. Transfer döneminin en iyi şekilde bitirmek isteriz. Ayın 2'sine kadar süremiz var. Doğru transferler yaparak bitirmek istiyoruz." dedi.
