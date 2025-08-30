30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-1DA
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
1-0DA
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1DA
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-0DA
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
0-05'
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
0-0DA
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-0DA
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
0-431'
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-278'
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
0-037'

Okan Buruk: "Ufak tefek arızalar oluyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçı öncesi konuştu.

30 Ağustos 2025 21:06
Haber: Sporx.com
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk sözlerine "Tam takımız. Ufak tefek ağrızalar oluyor, eksikler oluyor." diyerek başladı.

Şampiyonlar Ligi hakkında görüşü sorulan Okan Buruk "Her 36 takımın ne kadar iddiası varsa bizim de iddiamız var. Hedef tabi ki üst tura çıkmak. İyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni geçirmek istiyoruz. Orada oynamaya açız. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek için istekliyiz." ifadelerini kullandı.


Transfer dönemi için konuşan Okan Buruk "Transfer dönemi, dünyadaki her teknik adam için zor geçiyor. Gitmesi gerekenler, almak istedikleriniz... Bu dönem herkesi etkiliyor. Transfer döneminin en iyi şekilde bitirmek isteriz. Ayın 2'sine kadar süremiz var. Doğru transferler yaparak bitirmek istiyoruz." dedi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 11 0 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Antalyaspor 4 2 1 1 4 3 7
6 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
12 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
13 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
14 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
15 Rizespor 3 0 1 2 0 4 1
16 Karagümrük 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
