Joao Pedro, Chelsea'de fırtına gibi başladı!

Chelsea'nin yeni transferi Joao Pedro, yeni sezona harika bir başlangıç yaptı.
Londra ekibinde forma giydiği 6 karşılaşmada 5 gol ve 2 asist kaydeden Brezilyalı yıldız, gösterdiği performansla beğenileri topladı.
23 yaşındaki santrfor yaz transfer döneminde 63.7 milyon Euro bedel karşılığında Brighton'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.
Londra ekibinde forma giydiği 6 karşılaşmada 5 gol ve 2 asist kaydeden Brezilyalı yıldız, gösterdiği performansla beğenileri topladı.
23 yaşındaki santrfor yaz transfer döneminde 63.7 milyon Euro bedel karşılığında Brighton'dan Chelsea'ye transfer olmuştu.