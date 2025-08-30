Beşiktaş'tan tepki: Keny Arroyo!

Brezilya Ligi takımlarından Cruzeiro'nun kadrosuna katmak istediği Beşiktaşlı Keny Arroyo, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



19 yaşındaki genç futbolcu, instagram hesabından Cruzeiro'nun mavi-beyazlı renkleriyle paylaşım yaptı ve "Tic tac" ifadesini kullandı.



Beşiktaş'ta performansıyla beğenilmeyen Arroyo, bu paylaşımıyla siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı.



Taraftarlar, "Hiçbir şey yapmadı, bir de transfer şovunda! Bir daha geri gelme" şeklinde ifadelerle Ekvadorlu hücum oyuncusuna tepki gösterdi.





Beşiktaşlı Keny Arroyo, Cruzeiro'ya transferi için paylaşım yaptı. pic.twitter.com/Z7x5GXONkq



