30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-1DA
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
1-0DA
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1DA
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-0DA
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
0-02'
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
0-0DA
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-0DA
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
0-328'
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-275'
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
0-034'

Beşiktaş'tan tepki: Keny Arroyo!

Keny Arroyo'nun Cruzeiro renkleriyle yaptığı "Tic tac" paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

30 Ağustos 2025 21:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan tepki: Keny Arroyo!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Brezilya Ligi takımlarından Cruzeiro'nun kadrosuna katmak istediği Beşiktaşlı Keny Arroyo, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

19 yaşındaki genç futbolcu, instagram hesabından Cruzeiro'nun mavi-beyazlı renkleriyle paylaşım yaptı ve "Tic tac" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'ta performansıyla beğenilmeyen Arroyo, bu paylaşımıyla siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı.

Taraftarlar, "Hiçbir şey yapmadı, bir de transfer şovunda! Bir daha geri gelme" şeklinde ifadelerle Ekvadorlu hücum oyuncusuna tepki gösterdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 11 0 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Antalyaspor 4 2 1 1 4 3 7
6 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
12 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
13 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
14 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
15 Rizespor 3 0 1 2 0 4 1
16 Karagümrük 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
