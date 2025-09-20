Beşiktaş'a Ndidi'den müjdeli haber!

Göztepe karşısında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Beşiktaş'a, Kayserispor maçı öncesi müjdeli bir haber geldi. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Wilfred Ndidi, takımla çalışmalara başladı.
Nijeryalı futbolcunun, Kayserispor maçında sahada olması bekleniyor.
28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a transferinin ardından siyah-beyazlılarda 4 maçta süre buldu.
