Beşiktaş'a İsviçre çakısı

Beşiktaş, Torino'nun İsviçreli sol bek ve sol stoper oyuncusu Ricardo Rodriguez'i gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a İsviçre çakısı
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16 Ocak 2023 10:43
Beşiktaş'ın transfer gündemine İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun İsviçreli savunmacısı Ricardo Rodriguez'i aldığı kaydedildi.

Üçlü savunmada sol stoper olarak görev yapmasının yanı sıra sol bek hattında da forma giyebilen ayrıca orta sahanın solunda da oynayabilen çok yönlü oyuncu için Çizme ekibiyle pazarlıkların başladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN BÜTÇESİ: 2 MİLYON EURO

İsviçre Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda da oynayan Rodriguez için Beşiktaş'ın 2 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı bildirildi. 

 

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