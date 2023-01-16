Beşiktaş'a İsviçre çakısı

Beşiktaş'ın transfer gündemine İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun İsviçreli savunmacısı Ricardo Rodriguez'i aldığı kaydedildi.



Üçlü savunmada sol stoper olarak görev yapmasının yanı sıra sol bek hattında da forma giyebilen ayrıca orta sahanın solunda da oynayabilen çok yönlü oyuncu için Çizme ekibiyle pazarlıkların başladığı belirtildi.



BEŞİKTAŞ'IN BÜTÇESİ: 2 MİLYON EURO



İsviçre Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda da oynayan Rodriguez için Beşiktaş'ın 2 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı bildirildi.







