Beşiktaş'a Faslı bir stoper daha!

Romain Saiss'ı kadrosuna katan Beşiktaş, Faslı bir başka stoper için harekete geçti. Siyah-beyazlıların Ferencvaros forması giyen Samy Mmaee için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş'a Faslı bir stoper daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ağustos 2022 16:43
Valerien Ismael'in 4'lü savunmaya dönme kararı ve Welinton'un da ayrılık ihtimalinin ardından yeni bir stoper arayan Beşiktaş, harekete geçti.

SAISS SONRASI BİR BAŞKA FASLI

Fransız basınında yer alan haberde, bu yaz Faslı Romain Saiss ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ın, Saiss'ın vatandaşı ve takım arkadaşı Samy Mmaee ile ilgilendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN 1.5 MİLYON EURO

Siyah-beyazlıların, Ferencvaros forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

KENARLARDA DA OYNAYABİLİYOR

Samy Mmaee, stoperin yanı sıra, savunma hattının kenarlarında da forma giyebilir. Faslı futbolcunun kulübü Ferencvaros ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ