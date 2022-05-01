Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber!

Beşiktaş'ın Kayserispor ile karşı karşıya geldiği maçta sarı kart gören Francisco Montero ve Valentin Rosier, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber!
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01 Mayıs 2022 17:26
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi iki kötü haber geldi.

Siyah-beyazlılarda Francisco Montero ve Valentin Rosier Kayserispor ile oynanan maçta gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

İki oyuncu da, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada yer alamayacak.

 

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