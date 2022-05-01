Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber!

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi iki kötü haber geldi.
Siyah-beyazlılarda Francisco Montero ve Valentin Rosier Kayserispor ile oynanan maçta gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.
İki oyuncu da, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada yer alamayacak.
Siyah-beyazlılarda Francisco Montero ve Valentin Rosier Kayserispor ile oynanan maçta gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.
İki oyuncu da, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada yer alamayacak.
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