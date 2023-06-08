Beşiktaş'a 3 golün faturası 6.6 milyon TL!

Beşiktaş'ın kasasında 26.5 milyon liralık yayın geliri yerine 19.9 milyon lira girecek. Konyaspor'dan 6 dakika yenilen 3 gol Beşiktaş'a 6.6 milyon TL'ye mal oldu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a 3 golün faturası 6.6 milyon TL!
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08 Haziran 2023 10:36
Beşiktaş, ligi ikinci sırada bitirmesi durumunda da büyük bir ödülün sahibi olacaktı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray yayın gelirinden 33 milyon 200 bin lira kazandı.

Beşiktaş evinde Konyaspor'u yenseydi Fenerbahçe'yi ikili averajda geçerek 26,5 milyon liralık yayın gelirinin sahibi olacaktı. Kara Kartal, yeşil-beyazlılar karşısında takılarak sezonu 3. sırada tamamladı ve 19.9 milyon lirayı kasasına koydu.

Siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek. 

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