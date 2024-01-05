Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 3-1 kaybetti. Kasımpaşa mücadelenin 41. dakikasında Nuno Da Costa ile 1-0 öne geçti. Semih Kılıçsoy, 45+2. dakikada Beşiktaş adına beraberliği getiren golü attı. Kasımpaşa 80 ve 83. dakikalarda Da Costa ile 2 gol daha buldu ve mücadeleyi 3-1 kazandı.
EVİNDE SON 3 MAÇI KAYBETTİ
Siyah beyazlı takım evinde oynadığı son 3 maçı da kaybetti. Fenerbahçe, Alanyaspor ve son olarak da Kasımpaşa'yı ağırlayan Beşiktaş, 3 maçta da aynı skorla kaybetti.
278 GÜN SONRA DÖNDÜ
Beşiktaş'ta sakatlanan Necip Uysal, 68. dakikada yerini Tayyip Talha'ya bıraktı. 2 Nisan 2023'te oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, 278 gün sonra sahalara döndü.
Yeni yönetimin gelmesiyle birlikte kadro dışı bırakılan ve sonra affedildiği açıklanan Rachid Ghezzal da 2 maç sonra forma giydi.
Kasımpaşa bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti. Beşiktaş ise 29'da kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, ertelenen maçta Rizespor ile oynayacak. Kasımpaşa ise Başakşehir ile oynayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 18'inci haftada deplasmanda 2-1 kazanılan Hatayspor maçının 11'inde 3 zorunlu değişikliğe gitti. Topraktepe; Afrika Kupası'na giden Colley, Masuaku ve Amartey'in yerine Necip Uysal, Emrecan Terzi ve Gedson'u sahaya sürdü.
Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Serdar Topraktepe, savunma dörtlüsünü; Onur Bulut, Necip Uysal, Zaynutdinov ve Emrecan Terzi'den oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson'u görevlendiren Topraktepe, hücum hattının sağında Rashica, solunda ise Semih Kılıçsoy'a forma verdi. Topraktepe'nin gol yollarındaki tercihi ise Muleka oldu.
GEDSON 2 MAÇ SONRA 11'DE
Siyah-beyazlı ekibin Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, 2 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Son olarak Fenerbahçe maçında görev alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, derbi maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edememişti. Alanyaspor ve Hatayspor karşılaşmalarında formasından uzak kalan Gedson, 2 maçlık ara sonrasında 11'de forma giydi.
AFFEDİLEN GHEZZAL, 2 MAÇ SONRA KADRODA
Siyah-beyazlı ekipte Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan 5 isimden birisi olan Rachid Ghezzal, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer aldı. Derbinin ardından kadro dışı bırakılan ancak daha sonra takımla antrenmanlara devam eden Cezayirli kanat oyuncusu, 2 maçlık ara sonrasında müsabaka kadrosunda yer buldu.
EMRECAN TERZİ LİGDE İLK KEZ FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emrecan Terzi, siyah-beyazlı formayı Süper Lig'de ilk kez terletti. Daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda 2-0 kazanılan grubun son maçında 90 dakika forma giyen 20 yaşındaki sol bek takımına 1 gollük katkı sağlamıştı. Genç oyuncu, daha sonra ligde oynanan Alanyaspor ve Hatayspor maçlarının kadrolarına dahil edilmiş ancak görev almamıştı. Öte yandan bugün doğum günü olan Emrecan Terzi, Süper Lig'de ilk kez doğum gününde ilk 11'de görev yaptı.
MAÇA İLGİ AZ
Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği karşılaşmaya taraftarların ilgisi az oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmaya çok ilgi göstermezken, stadyumda büyük boşluklar dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan az sayıda Kasımpaşa taraftarı da deplasmanda tribünündeki yerini aldı.
SAMİ UĞURLU'DAN 2 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, iç sahada 2-2 berabere kalınan Çaykur Rizespor maçının 11'inde 2 zorunlu değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sami Uğurlu, Afrika Kupası'na giden Omeruo ve sakatlığı olan Sadık Çiftpınar'ın yerine Taylan Utku Aydın ve Gomis'i 11'de oynattı.
Kasımpaşa şu 11 ile sahada yer aldı: "Gianniotis, Winck, Gökhan, Taylan, Yasin, Gomis, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouannes, Da Costa."
MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI
Ev sahibi ekip Beşiktaş da, Kasımpaşa da maça kontrollü başladı. Karşılaşmada ilk atak konuk ekipten geldi.
Mücadelenin 4. dakikasında Kasımpaşa'da Gökhan Gül sağ çaprazdan topu çok iyi taşıdı ve uzaktan kaleyi denedi ama meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Konuk ekipte Gökhan Gül, 2 dakika sonra yine rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Gökhan yine sağ çaprazdan rakip kaleyi yokladı ama kaleci Mert, üzerine gelen topu kontrol etmekte zorlanmadı.
İki takım da ilk dakikalarda rakip ceza sahasına yaklaşmakta ciddi anlamda zorlandı. Kasımpaşa, uzaktan şutlarla gol aradı. 10. dakikada ceza sahası dışında Fall'un indirdiği topa Aytaç Kara gelişine vurdu. Bu top üstten az farkla dışarı gitti.
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
Beşiktaş, Semih ile gole yaklaştı. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren genç oyuncu sağ ayağıyla yerden sert vurdu. Kaleci Gianniotis iyi uzandı ve topu kontrol etti.
Temposuz devam eden mücadelede Beşiktaş bu kez Hadziahmetovic ile gol aradı. Soldan kullanılan köşe vuruşunu Amir doğrudan kaleye gönderdi. Top az farkla dışarı gitti.
MERT GÜNOK ÇIKARDI
Kasımpaşa etkili geldi ama Mert Günok geçit vermedi. Mücadelenin 34. dakikasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Gökhan Gül çok iyi vurdu. Kaleye sert giden bu topu Mert Günok harika çıkardı.
Mert'in kornere çeldiği topta ceza sahasına yapılan ortaya Aytaç Kara kafayı vurdu. Mert Günok'un son anda dokunduğu top direğe de çarpıp dışarı çıktı.
KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ!
İlk yarının sonlarına girerken baskısını artıran konuk ekip Kasımpaşa Da Costa ile 1-0 öne geçti. Hajradinovic'in pasıyla topla buluşan Nuno Da Costa, ceza sahası dışından çok iyi vurdu. Kaleci Mert uzansa da bu gole engel olamadı. Kasımpaşa deplasmanda 1-0 öne geçti.
BEŞİKTAŞ BERABERLİĞİ YAKALADI!
Beşiktaş 45+2. dakikada eşitliği yakaladı. Siyah beyazlı takımda Rashica, soldan topu son çizgiye iyi taşıdı. Sol ayağıyla arka direğe çevirdiği topu iyi takip eden genç oyuncu Semih Kılıçsoy, dar açıdan çok iyi vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İKİNCİ YARI ETKİSİZ BAŞLADI
İki takım adına etkisiz bir ikinci yarı başlangıcı oldu. İkinci yarının ilk ciddi atağı 59. dakikada Beşiktaş'tan geldi.
Beşiktaş'ın Hadziahmetovic ile kullandığı köeş vuruşuna Gedson gelişine vurdu. Necip'e çarpan top yandan dışarı gitti.
GHEZZAL İKİ MAÇ SONRA SAHADA
Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı sonrası yeni yönetimin kararıyla kadro dışı kalan ve daha sınra affedilen Rachid Ghezzal, 2 maç sonra sahaya çıktı.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ!
Beşiktaş, maçın 65. dakikasında penaltı bekledi. Soldan Rashica'nın yaptığı ortaya Ghezzal hareketlenmek isterken ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler bir müddet VAR'ı dinlese de oyunu devam ettirdi.
NECİP OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Siyah beyazlı takımda 53. dakikada Fall ile çarpıştıktan sonra oyuna devam eden Necip Uysal, 68. dakikada kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Necip, yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.
KASIMPAŞA YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Konuk ekip Da Costa ile öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Gomis sağ yağıyla iyi ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Nuno Da Costa düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
DA COSTA'DAN HAT-TRICK
Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin hızlı gelişen atağında Winck, solunda bulunan Da Costa'yı gördü. Kalesinden açılan açılan Mert'i gören Da Costa, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi.
Maçın son bölümünde ciddi bir atak olmadı ve Kasımpaşa mücadeleyi 3-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Gomis'in ceza sahasına gönderdiği ortada Fall meşin yuvarlağı kafayla ceza yayına indirdi. Aytaç Kara'nın gelişine sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
18. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasta sol kanatta topu alan Semih Kılıçsoy, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Sol çaprazda bir rakibini daha ekarte eden genç futbolcunun yerden şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
34. dakikada sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırdığı topa Gökhan Gül çok sert vurdu, kaleci Mert Günok uzanarak topu kornere gönderdi.
35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Hajradinovic ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe de çarparak yeniden kornere gitti.
41. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Salih Uçan'ın geri pasında Onur Bulut'tan önce topu kapan Hajradinovic bekletmeden pasını Da Costa'ya aktardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında meşin yuvarlağı kapan bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top filelerle buluştu: 0-1.
45+2. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Muleka'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahasına hareketlenip yerden arka direğe ortaladı. Savunmadan önce topa hareketlenen Semih Kılıçsoy'un çaprazdan kayarak vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Gedson Fernandes'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rashica, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak savunmaya da çarpan top kale direğinin yanından kornere gitti.
65. dakikada orta sahada topla buluşan Hajradinovic, sağdan savunmanın arkasına sarkan Fall'a pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.
74. dakikada Cenk Tosun'un kayarak pasında topu kapan Rashica, soldan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.
80. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Gomis'in kale sahasına gönderdiği ortaya yükselen Da Costa kaleci Mert'ten önce topa dokunarak fileleri havalandırdı: 1-2.
83. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'le verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Winck, Emrecan Terzi'den sıyrılıp müsait pozisyondaki Da Costa'ya pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası önünden yerden bir vuruşla topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı: 1-3.
88. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Gökhan Gül'de kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.
90+3. dakikada Kasımpaşa dördüncü gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes'in ceza sahasına gönderdiği ortada Da Costa müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak yan direğe çarpan top auta gitti.
Müsabaka Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal (Dk. 68 Tayyip Talha Sanuç), Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Rashica, Salih Uçan (Dk. 60 Ghezzal), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Emirhan Delibaş), Muleka (Dk. 60 Cenk Tosun)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Gomis, Da Costa
Goller: Dk. 41, Dk. 80 ve Dk. 83 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 45+2 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 20 Salih Uçan, Dk. 30 Zaynutdinov (Beşiktaş), Dk. 51 Taylan Utku Aydın, Dk. 90 Gökhan Gül (Kasımpaşa)
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 3-1 kaybetti. Kasımpaşa mücadelenin 41. dakikasında Nuno Da Costa ile 1-0 öne geçti. Semih Kılıçsoy, 45+2. dakikada Beşiktaş adına beraberliği getiren golü attı. Kasımpaşa 80 ve 83. dakikalarda Da Costa ile 2 gol daha buldu ve mücadeleyi 3-1 kazandı.
EVİNDE SON 3 MAÇI KAYBETTİ
Siyah beyazlı takım evinde oynadığı son 3 maçı da kaybetti. Fenerbahçe, Alanyaspor ve son olarak da Kasımpaşa'yı ağırlayan Beşiktaş, 3 maçta da aynı skorla kaybetti.
278 GÜN SONRA DÖNDÜ
Beşiktaş'ta sakatlanan Necip Uysal, 68. dakikada yerini Tayyip Talha'ya bıraktı. 2 Nisan 2023'te oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, 278 gün sonra sahalara döndü.
Yeni yönetimin gelmesiyle birlikte kadro dışı bırakılan ve sonra affedildiği açıklanan Rachid Ghezzal da 2 maç sonra forma giydi.
Kasımpaşa bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti. Beşiktaş ise 29'da kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, ertelenen maçta Rizespor ile oynayacak. Kasımpaşa ise Başakşehir ile oynayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 18'inci haftada deplasmanda 2-1 kazanılan Hatayspor maçının 11'inde 3 zorunlu değişikliğe gitti. Topraktepe; Afrika Kupası'na giden Colley, Masuaku ve Amartey'in yerine Necip Uysal, Emrecan Terzi ve Gedson'u sahaya sürdü.
Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Serdar Topraktepe, savunma dörtlüsünü; Onur Bulut, Necip Uysal, Zaynutdinov ve Emrecan Terzi'den oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson'u görevlendiren Topraktepe, hücum hattının sağında Rashica, solunda ise Semih Kılıçsoy'a forma verdi. Topraktepe'nin gol yollarındaki tercihi ise Muleka oldu.
GEDSON 2 MAÇ SONRA 11'DE
Siyah-beyazlı ekibin Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, 2 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Son olarak Fenerbahçe maçında görev alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, derbi maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edememişti. Alanyaspor ve Hatayspor karşılaşmalarında formasından uzak kalan Gedson, 2 maçlık ara sonrasında 11'de forma giydi.
AFFEDİLEN GHEZZAL, 2 MAÇ SONRA KADRODA
Siyah-beyazlı ekipte Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan 5 isimden birisi olan Rachid Ghezzal, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer aldı. Derbinin ardından kadro dışı bırakılan ancak daha sonra takımla antrenmanlara devam eden Cezayirli kanat oyuncusu, 2 maçlık ara sonrasında müsabaka kadrosunda yer buldu.
EMRECAN TERZİ LİGDE İLK KEZ FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emrecan Terzi, siyah-beyazlı formayı Süper Lig'de ilk kez terletti. Daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda 2-0 kazanılan grubun son maçında 90 dakika forma giyen 20 yaşındaki sol bek takımına 1 gollük katkı sağlamıştı. Genç oyuncu, daha sonra ligde oynanan Alanyaspor ve Hatayspor maçlarının kadrolarına dahil edilmiş ancak görev almamıştı. Öte yandan bugün doğum günü olan Emrecan Terzi, Süper Lig'de ilk kez doğum gününde ilk 11'de görev yaptı.
MAÇA İLGİ AZ
Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği karşılaşmaya taraftarların ilgisi az oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmaya çok ilgi göstermezken, stadyumda büyük boşluklar dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan az sayıda Kasımpaşa taraftarı da deplasmanda tribünündeki yerini aldı.
SAMİ UĞURLU'DAN 2 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, iç sahada 2-2 berabere kalınan Çaykur Rizespor maçının 11'inde 2 zorunlu değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sami Uğurlu, Afrika Kupası'na giden Omeruo ve sakatlığı olan Sadık Çiftpınar'ın yerine Taylan Utku Aydın ve Gomis'i 11'de oynattı.
Kasımpaşa şu 11 ile sahada yer aldı: "Gianniotis, Winck, Gökhan, Taylan, Yasin, Gomis, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouannes, Da Costa."
MAÇ DÜŞÜK TEMPOYLA BAŞLADI
Ev sahibi ekip Beşiktaş da, Kasımpaşa da maça kontrollü başladı. Karşılaşmada ilk atak konuk ekipten geldi.
Mücadelenin 4. dakikasında Kasımpaşa'da Gökhan Gül sağ çaprazdan topu çok iyi taşıdı ve uzaktan kaleyi denedi ama meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Konuk ekipte Gökhan Gül, 2 dakika sonra yine rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Gökhan yine sağ çaprazdan rakip kaleyi yokladı ama kaleci Mert, üzerine gelen topu kontrol etmekte zorlanmadı.
İki takım da ilk dakikalarda rakip ceza sahasına yaklaşmakta ciddi anlamda zorlandı. Kasımpaşa, uzaktan şutlarla gol aradı. 10. dakikada ceza sahası dışında Fall'un indirdiği topa Aytaç Kara gelişine vurdu. Bu top üstten az farkla dışarı gitti.
BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI
Beşiktaş, Semih ile gole yaklaştı. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren genç oyuncu sağ ayağıyla yerden sert vurdu. Kaleci Gianniotis iyi uzandı ve topu kontrol etti.
Temposuz devam eden mücadelede Beşiktaş bu kez Hadziahmetovic ile gol aradı. Soldan kullanılan köşe vuruşunu Amir doğrudan kaleye gönderdi. Top az farkla dışarı gitti.
MERT GÜNOK ÇIKARDI
Kasımpaşa etkili geldi ama Mert Günok geçit vermedi. Mücadelenin 34. dakikasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Gökhan Gül çok iyi vurdu. Kaleye sert giden bu topu Mert Günok harika çıkardı.
Mert'in kornere çeldiği topta ceza sahasına yapılan ortaya Aytaç Kara kafayı vurdu. Mert Günok'un son anda dokunduğu top direğe de çarpıp dışarı çıktı.
KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ!
İlk yarının sonlarına girerken baskısını artıran konuk ekip Kasımpaşa Da Costa ile 1-0 öne geçti. Hajradinovic'in pasıyla topla buluşan Nuno Da Costa, ceza sahası dışından çok iyi vurdu. Kaleci Mert uzansa da bu gole engel olamadı. Kasımpaşa deplasmanda 1-0 öne geçti.
BEŞİKTAŞ BERABERLİĞİ YAKALADI!
Beşiktaş 45+2. dakikada eşitliği yakaladı. Siyah beyazlı takımda Rashica, soldan topu son çizgiye iyi taşıdı. Sol ayağıyla arka direğe çevirdiği topu iyi takip eden genç oyuncu Semih Kılıçsoy, dar açıdan çok iyi vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İKİNCİ YARI ETKİSİZ BAŞLADI
İki takım adına etkisiz bir ikinci yarı başlangıcı oldu. İkinci yarının ilk ciddi atağı 59. dakikada Beşiktaş'tan geldi.
Beşiktaş'ın Hadziahmetovic ile kullandığı köeş vuruşuna Gedson gelişine vurdu. Necip'e çarpan top yandan dışarı gitti.
GHEZZAL İKİ MAÇ SONRA SAHADA
Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı sonrası yeni yönetimin kararıyla kadro dışı kalan ve daha sınra affedilen Rachid Ghezzal, 2 maç sonra sahaya çıktı.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ!
Beşiktaş, maçın 65. dakikasında penaltı bekledi. Soldan Rashica'nın yaptığı ortaya Ghezzal hareketlenmek isterken ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler bir müddet VAR'ı dinlese de oyunu devam ettirdi.
NECİP OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Siyah beyazlı takımda 53. dakikada Fall ile çarpıştıktan sonra oyuna devam eden Necip Uysal, 68. dakikada kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Necip, yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.
KASIMPAŞA YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Konuk ekip Da Costa ile öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Gomis sağ yağıyla iyi ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Nuno Da Costa düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
DA COSTA'DAN HAT-TRICK
Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin hızlı gelişen atağında Winck, solunda bulunan Da Costa'yı gördü. Kalesinden açılan açılan Mert'i gören Da Costa, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi.
Maçın son bölümünde ciddi bir atak olmadı ve Kasımpaşa mücadeleyi 3-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Gomis'in ceza sahasına gönderdiği ortada Fall meşin yuvarlağı kafayla ceza yayına indirdi. Aytaç Kara'nın gelişine sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
18. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasta sol kanatta topu alan Semih Kılıçsoy, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Sol çaprazda bir rakibini daha ekarte eden genç futbolcunun yerden şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
34. dakikada sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırdığı topa Gökhan Gül çok sert vurdu, kaleci Mert Günok uzanarak topu kornere gönderdi.
35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Hajradinovic ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe de çarparak yeniden kornere gitti.
41. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Salih Uçan'ın geri pasında Onur Bulut'tan önce topu kapan Hajradinovic bekletmeden pasını Da Costa'ya aktardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında meşin yuvarlağı kapan bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top filelerle buluştu: 0-1.
45+2. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Muleka'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahasına hareketlenip yerden arka direğe ortaladı. Savunmadan önce topa hareketlenen Semih Kılıçsoy'un çaprazdan kayarak vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Gedson Fernandes'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rashica, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak savunmaya da çarpan top kale direğinin yanından kornere gitti.
65. dakikada orta sahada topla buluşan Hajradinovic, sağdan savunmanın arkasına sarkan Fall'a pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.
74. dakikada Cenk Tosun'un kayarak pasında topu kapan Rashica, soldan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.
80. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Gomis'in kale sahasına gönderdiği ortaya yükselen Da Costa kaleci Mert'ten önce topa dokunarak fileleri havalandırdı: 1-2.
83. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'le verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Winck, Emrecan Terzi'den sıyrılıp müsait pozisyondaki Da Costa'ya pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası önünden yerden bir vuruşla topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı: 1-3.
88. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Gökhan Gül'de kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.
90+3. dakikada Kasımpaşa dördüncü gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes'in ceza sahasına gönderdiği ortada Da Costa müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak yan direğe çarpan top auta gitti.
Müsabaka Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal (Dk. 68 Tayyip Talha Sanuç), Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Rashica, Salih Uçan (Dk. 60 Ghezzal), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Emirhan Delibaş), Muleka (Dk. 60 Cenk Tosun)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Gomis, Da Costa
Goller: Dk. 41, Dk. 80 ve Dk. 83 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 45+2 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 20 Salih Uçan, Dk. 30 Zaynutdinov (Beşiktaş), Dk. 51 Taylan Utku Aydın, Dk. 90 Gökhan Gül (Kasımpaşa)
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