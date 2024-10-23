Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftadaki rakibi Olympique Lyon son dönemde yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor.
Fransız ekibi, perşembe akşamı evinde oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi üst üste kazandığı 5 galibiyetle öne çıkıyor. Lyon, Ligue 1'de arka arkaya 3 galibiyet alırken, Avrupa Ligi'nde ilk iki maçta 6 puan topladı. Fransa temsilcisi sezon başındaki istikrarsız görüntüsünden uzaklaştı.
EKİM AYINDA COŞTU
Son 5 resmi maçından galibiyet çıkaran Olympique Lyon, rakip filelere de 16 gol gönderdi. Teknik Direktör Pierre Sage'nin çalıştırdığı Lyon, ekim ayı içerisinde çıktığı 3 resmi maçta 3 galibiyet alırken 10 gol attı ve 1 gol yedi. Lyon'da kaptan Lacazette ve Malick Fofana ön plana çıktı. 4-3-3 formasyonunu benimseyen Ligue 1 temsilcisi, tecrübeli ve genç oyuncuların senteziyle kadrosunu oluşturuyor.
ZAHA GERİ PLANDA
Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Olympique Lyon'a katılan Wilfried Zaha geri planda kaldı. Zaha, bu sezon sadece 2 maçta 76 dakika süre alabildi. Teknik Direktör Pierre Sage'nin ana planında yer bulamayan Fildişili yıldızın Beşiktaş maçının kadrosunda yer alması beklenmiyor.
TOLISSO'DAN AÇIKLAMA
Lyon'un deneyimli orta saha oyuncusu Corentin Tolisso, Beşiktaş maçı öncesi konuştu. Tolisso, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ancak sonradan toparlandık. Son maçlarda çok iyi bir performansımız var. Arka arkaya maçlar kazanıyoruz. Beşiktaş maçı zor olacak. Önemli oyuncuları var. Ama taraftarlarımızın önünde kazanmalıyız" dedi.
2017'NİN RÖVANŞI
Sıyah-beyazlılar, 2017'de Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon'a şanssız bir şekilde elenmişti. İlk maçta deplasmanda kaleci Fabricio'nun bireysel hatasıyla 2-1 üzülen Kartal, rövanşta 2-1 öne geçse de maç penaltılara kalmış, 7-6'lık skorla Fransız ekibi turlamıştı. 7 yıl sonra yeniden Avrupa Ligi'nde Lyon'la karşılaşacak Beşiktaş bu kez galibiyet istiyor.
Beşiktaş, 2017'nin rövanşı için zorlu Lyon deplasmanında!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 yıl sonra yeniden Lyon ile karşılaşacak. Fransız ekibi son 5 maçını kazanarak formda bir grafik sergiliyor.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftadaki rakibi Olympique Lyon son dönemde yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor.
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