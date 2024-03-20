Beşiktaş: '2010-11 Süper Kupası'nı oynamak hakkımız'





Yapılan yazılı açıklamada, "Bir kez daha belirtmek isteriz ki, yıllardır beklediğimiz 2010-2011 Sezonu Süper Kupa final maçını oynamak Beşiktaş'ın hakkıdır" ifadeleri kullanıldı.



İşte Beşiktaş'ın açıklaması; Beşiktaş Kulübü, Trabzon Belediye Başkan Adayı Metin Genç'in açıklamaları üzerine yanıt verdi.İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, olaylı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.Genç, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA'nın sitesinde 'şikeci kulüp' olarak yer aldığını söylemişti.Genç'in açıklamaları şu şekilde: