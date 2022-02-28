Berna Gözbaşı: "Trabzonspor tahminim tuttu"

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sezon başında yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Haber; Sporx.com
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Berna Gözbaşı: 'Trabzonspor tahminim tuttu'
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28 Şubat 2022 13:01
Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sezon başında yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Trabzonspor bu sezon şampiyon olur demiştim ve tahminim tuttu" dedi.

Seyir zevki yüksek ve heyecanlı geçen maç sonrasında Trabzonspor'u konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sezon başında bulunduğu tahminini hatırlatarak "Şampiyon Trabzonspor" ifadelerine yer verdi.

Bazı sosyal medya hesaplarından ve sitelerden yapılan asılsız haberlere de öfke kusan Başkan Gözbaşı, hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda başarılar dilerim. Ancak cinsiyet üzerinden hakaret eden herkesi de şiddetle kınıyorum. Yakışmamış, herkesin annesi, eşi ve kızı var. Olmuyor beyler" diyerek öfkesini dile getirdi.

HABER: Faruk Aydemir

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