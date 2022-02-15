Berna Gözbaşı: 'İstanbul'dan alnımızın akıyla döndük'

Geçen hafta İstanbul'da çalışmalar yaparak burada iki önemli maç oynayan Yukatel Kayserispor'da futbolcular Galatasaray maçı sonrasında çalışmalarına bir günlük aranın ardından yeniden başladılar.



Cumartesi günü Kadir Has'ta oynanacak olan maçta alacakları sonucun ligdeki durumları açısından da önemli olduğunu belirten futbolcular, galibiyetten başka bir düşüncelerinin olmadığını belirterek yönetime mesaj verdiler.



Yukatel Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı da, geçen hafta alınan sonuçlarının kendileri açısından önemli olduğunu ve bir eşiğin geçildiğini ifade ederek, "Son bir haftada iki önemli maç oynadık. İstanbul'da bu önemli maçlardan alnının akıyla çıkan futbolcularımızı, teknik yönetimi, tüm Yukatel Kayserispor camiasını tebrik ediyorum. Başarı çıtamızı yükselteceğiz. Hedefimizi gerçekleştirme adına yolumuza başarılarla devam edeceğiz" dedi. (Kayseri Haber / Mustafa Gürbüz)









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