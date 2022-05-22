Berna Gözbaşı: 'Bu bütünlüğün meyvesini almalıyız'

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 26 Mayıs'ta İstanbul'da Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finalini kazanmak istediklerini söyledi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 12 ilde gençlere yönelik düzenlenen ve 6'ncısı Kayseri Organize Sanayi Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"ndeki söyleşiye, Gözbaşı ile futbolcular İlhan Parlak ve Emre Demir katıldı.Gözbaşı, öğrencilik yıllarından itibaren çalışmaya başladığını, 2001 yılındaki ekonomik krizden sonra çalıştığı işten ayrılıp kendi işini kurduğunu, Kayseri'de üretilen ürünleri Afrika ülkelerine pazarlamaya başladığını anlattı.Kayserispor Kulübünün başına geçtiği dönemdeki tabloyu hatırlatan Gözbaşı, şöyle konuştu:Gözbaşı, kulübün 2021-2022 sezonundaki performansını değerlendirerek,dedi.Bu duruma gelmelerinde teknik ekip ve futbolcuların büyük katkısı olduğunu dile getiren Gözbaşı,ifadelerini kullandı.İlhan Parlak ve Emre Demir gençlere hitap ettiOyunculardan İlhan Parlak ve Emre Demir, futbolculuğa uzanan hikayelerini gençlerle paylaştı.Yahyalı ilçesinde doğan İlhan Parlak, küçüklüğünden bu yana futbolcu olmayı hayal ettiğini, öğretmenlerinin teşvikiyle Kayseri Sami Yangın Anadolu Lisesi'ni kazandığını belirtti.İki arkadaşının, kendisinin Kayserispor Kulübünde futbol oynayıp oynayamayacağı üzerine iddiaya girdiklerini anlatan İlhan, şöyle devam etti:Emre Demir ise 6 yaşında futbola başladığını, her zaman hedefi doğrultusunda çalıştığını dile getirerek,şeklinde konuştu.Öte yandan, tanıtım günleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) da alanda yer alan standıyla gençlerle buluştu. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AA standını ziyaret edip, 2021 yıllığını inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.Kayseri Organize Sanayi Kongre ve Fuar Merkezi'nde dün başlayanbugün düzenlenen etkinliklerin ardından sona erdi.