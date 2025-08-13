Berke Özer, Lille yolcusu!

Eyüpspor forması giyen Berke Özer, Fransa'ya transfer olmaya hazırlanıyor.Lucas Chevalier'yi 40 milyon euro bedelle Paris Saint-Germain'e gönderen Lille, yeni kaleci arayışları kapsamında Berke Özer'i gündmeine aldı ve milli file bekçisi için harekete geçti.Ertan Süzgün'ün haberine göre, Fransız ekibi, Berke Özer'in transferi için Eyüpspor ve oyuncu tarafıyla her konuda anlaşmaya vardı.Fenerbahçe'nin, Berke Özer'in transferinden yüzde 40'lık payı bulunuyor.25 yaşındaki file bekçisinin transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Berke Özer'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.