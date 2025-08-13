12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Berke Özer, Lille yolcusu!

Lille, Berke Özer transferi için Eyüpspor ve oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağladı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Berke Özer, Lille yolcusu!
Eyüpspor forması giyen Berke Özer, Fransa'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Lucas Chevalier'yi 40 milyon euro bedelle Paris Saint-Germain'e gönderen Lille, yeni kaleci arayışları kapsamında Berke Özer'i gündmeine aldı ve milli file bekçisi için harekete geçti.

TRANSFER İÇİN ANLAŞMA

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Fransız ekibi, Berke Özer'in transferi için Eyüpspor ve oyuncu tarafıyla her konuda anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE'NİN PAYI VAR


Fenerbahçe'nin, Berke Özer'in transferinden yüzde 40'lık payı bulunuyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

25 yaşındaki file bekçisinin transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Berke Özer'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
